مستفيدو "حياة كريمة" فى برج العرب: مشروعات مياه الشرب أنقذتنا من الإهمال

مازالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل مشروعاتها التنموية في قرى ونجوع برج العرب لإنقاذ المواطنين البسطاء من عشوائية الماضي الذي سيطر عليه الإهمال والنسيان إلى بريق التطوير والتنمية.

لتعد مشروعات مياه الشرب إمداد الحياة مرة أخرى لمستفيدو المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى برج العرب بالإسكندرية والتي وصل إنجاز تنفيذها لـ 98%، لإنقاذهم من عدم صلاحية المياه للشرب وتفادي المخاطر التي تنتج عنها.

قال شهاب محمود، أحد المستفيدين في برج العرب، إن إمداد المبادرة الرئاسية حياة كريمة لوصلات مياه الشرب كانت حلم بالنسبة لنا، فإلى هذا التوقيت كان هناك منازل وأسر لا تنعم بوصلات مياه الشرب وتعتمد على الطرق البدائية، فكانت وصلات مياه الشرب حلم وأولويات مطالبنا.

وتابع عبد المجيد سلام، أحد المستفيدين في برج العرب أن مياه الشرب والتي كانت تتواجد في منازلنا غير صالحة للشرب لتفتقد لكل المقومات من حيث النقاء والصفاء، فكنا نفتقد لونها الطبيعي، غير أنها كانت محملة بالتلوث والشوائب إلا أن بدأت المبادرة الرئاسية في العمل على إنقاذنا من تلوث المياه التي تعد من أساسيات الحياة.

وأشاد طارق البدري، أحد المستفيدين في برج العرب، إلى أن أهالي قرى برج العرب كانوا يعانون من مختلف الأمراض التي تسببها تلوث مياه الشرب غير الصالحة تماما، ولكن كانت وصلات مياه الشرب بمثابة حياة كريمة للأهالي.