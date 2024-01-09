الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

تحقيقات ومتابعات

مشروعات قومية.. حياة كريمة غيرت واقع الريف المصري في 4500 قرية

حياة كريمة
حياة كريمة

استفاد أكثر من 70%، من الفئات الأكثر احتياجًا، من مبادرة “حياة كريمة” حيث وفرت المبادرة الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل.

وتم التوسع في المبادرة لتصبح "المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، عن طريق تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر.

كما نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحقيق البنية التحتية الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء، الخدمات العامة والاجتماعية والمدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب.

55 ألف خدمة تعليمية

قامت المبادرة بتوسعات وإحلالات لمدارس قائمة بعدد 1131 مشروعا، بإجمالى عدد "15334" فصلا، بهدف توفير الإتاحة وخفض الكثافة، وتنفيذ مشروعات تطوير لعدد "1301" مشروع، بهدف رفع كفاءة المدارس القائمة في قري حياة كريمة.

واستهدفت المبادرة الطلاب الأكثر احتياجا وغير القادرين على دفع المصروفات، كما وفرت المبادرة 55 ألف خدمة تعليم  لعدد 40 ألف طالب فى 25 محافظة لدفع المصروفات التعليمية للطلاب الأكثر احتياجا.

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى "حياة كريمة"

نجحت المبادرة في رفع جاهزية الشبكات، لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتناسب مع المستقبل، ويلبى حجم الطلب المتزايد، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الربط بين المبانى الحكومية، والبالغ عددها نحو ٣١.٥ ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية، وتوفير شبكة الألياف الضوئية تضمن استقرار الخدمة واستمرارها حتى فى حال انقطاع الإنترنت.

وأتاحت المبادرة خدمات التحول الرقمى، ومد شبكات الإنترنت فائق السرعة داخل القرى، وتقوية الخدمة، باستثمارات تقدر بنحو ١٥٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد أبراج شبكات المحمول، باستثمارات قدرها ١١٠ مليارات جنيه.

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة ونجحت المبادرة في تحقيق البنية التحتية الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي شبكات الغاز الكهرباء

مواد متعلقة

قطار الخير.. «حياة كريمة» تنظم قافلة طبية شاملة فى الشرقية للكشف والعلاج بالمجان

الأكثر قراءة

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

القاهرة الإخبارية: وزيرة الخارجية الألمانية تصل معبر رفح

«سلومة» يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجيزة عبر الفيديو كونفرانس

احتمالية سقوط أمطار.. الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة غدًا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر