الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

قطار الخير.. «حياة كريمة» تنظم قافلة طبية شاملة في الشرقية للكشف والعلاج بالمجان

حياة كريمة
حياة كريمة

أثبتت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نجاحها الكبير في جميع المحافظات سواء بتطوير البني التحتية أو بتدشين قوافل طبية للكشف والعلاج بالمجان، ومنها الشرقية، التى شهدت قوافل الطبية للكشف والعلاج مجانًا في تخصصات النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال،الباطنة - الأنف والأذن،العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية،خدمات الأشعة والتحاليل الازمة، بمركز منيا القمح استمرت يومي 8- 9 يناير.

وقالت هناء السيد، أحدى الأهالي:"القوافل الطبية التى تنظمها المبادرة فى  تحقق لمساعدة الأهالى الذين عاشوا سنوات دون رعاية طبية وخوفًا من تكلفة الكشف والعلاج، ولكن المبادرة وفرت قوافل مخصصة من أجل الاطمئنان علي صحتنا في جميع التخصصات واستفدت منها أكثر من مرة سواء علاج أو كشف".

وأضافت سعاد محمد:المبادرة تعمل على نجدة أهالى الشرقية من الإهمال الطبي والأزمات الصحية التى تنتشر فى القرى، وخاصة ادوار البرد الفيروسية المنتشرة لدي الاطفال والكبار، وساعدت الأسر من كشف وعلاج وتحاليل لازمة".


وأوضحت زينب السيد:" كبار السن  يعانون من مشاكل الإبصار، فجاءت إليهم المبادرة الرئاسية وقدمت رعاية طبية وصحية مميزة لأصحاب الأمراض المزمنة وتكون يد العون لهم وأنا واحدة من لدي مشاكل صحية، وأتمني استمرار تلك القوافل التي ساعدتنا في الفحوصات الطبية الازمة بالمجان".

وقدمت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى علي اهتمامه بالريف المصري وتقديم الرعاية الصحية الشاملة بالمجان في الأماكن الأكثر إحتياجًا.

 

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