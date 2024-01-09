"حياة كريمة" دعم مستمر.. 185 ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بسكن كريم

تهدف مبادرة حياة كريمة لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في قرى مصر، وتوفير مساكن آدمية لهم، لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم.

وسعت المبادرة إلي تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3897 منزلا وتأهيل 2240 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا وتم أو جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا وجاري تنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.

وإنشاء ما يقرب من 39165 وصلة صرف صحي من تمويل الجهات المساندة للبرنامج بالمحافظات الخمس " المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر " من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.

تم تنفيذ 580 منزلا بتكلفة حوالي 23،2 مليون جنيه في 21 قرية مناصفة بين شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان، بجانب تنفيذ 79 منزلا في قريتين بمحافظة سوهاج بتمويل حوالي 3 ملايين جنيه، حيث استفاد ما يقرب من مشروع سكني كريم 58000 أسرة في أكثر من 200 قري.

وأتاحت المبادرة خدمات التحول الرقمى، ومد شبكات الإنترنت فائق السرعة داخل القرى، وتقوية الخدمة، باستثمارات تقدر بنحو ١٥٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد أبراج شبكات المحمول، باستثمارات قدرها ١١٠ مليارات جنيه.

تطوير ما يقرب من 4500 قرية بمحافظات مصر

استفاد أكثر من 70%، للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وتم التوسع في المبادرة لتصبح "المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، عن تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر.



ونجحت المبادرة في تحقيق البنية التحتية الأساسية من شبكات المياه والصرف الصحي، شبكات الغاز، الكهرباء، الخدمات العامة والاجتماعية والمدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب.