الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو "حياة كريمة": مشروعات الصرف الصحي أنقذت منازلنا من غرق النوات الشتوية

حياة كريمة
حياة كريمة

تعد مشروعات الصرف الصحي التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية من أهم مشروعات البنية التحتية المنفذة في المحافظة.

 

ونفذت المبادرة الرئاسية 186 مشروعا تنمويا، من بينهم 15 محطة صرف صحى و3 محطات لمعالجة الصرف وشبكة مياه شرب، لتكون المنقذ لهم من الأزمات المتراكمة لانعدام تواجد شبكات للصرف الصحي خلال السنوات الماضية بنسب تنفيذ تقترب لـ100%.

 

مستفيدو حياة كريمة: مشروعات الصرف الصحي أنقذت منازلنا من غرق النوات الشتوية


قال إسلام شكري، من أهالي برج العرب، إن قرى برج العرب تغيرت تماما بعد مشروعات الصرف الصحي سواء من خلال توفير خدمات البنية التحتية للمواطنين في المنازل والمشروعات العامة وإتمام تلك المشروعات بالرصف التي مهدت الطرق للمارة والمواطنين.

وتابع عمرو عبد الله، من أهالي برج العرب، أن غياب مشروعات الصرف الصحي عن قرى برج العرب قبل المبادرة الرئاسية  بسبب ضعف البنية التحتية كانت تتسبب في غرق الشوارع غير الممهدة لتصل إلى المنازل وتتلف أجزاء منها لتصل إلى داخل المنازل ما تعتبر مأساة بالنسبة للمواطنين.

وقالت حنان شرف، من أهالي برج العرب، إن مشروعات الصرف الصحي ضمنت ووفرت حياة كريمة للمواطنين، وأنقذتهم من غرق النوات الشتوية بسبب غياب البنية التحتية ولكن جهود المبادرة الرئاسية كان لها أثر ممتد بإيصال وصلات الصرف الصحي وإنهاء تلك المعاناة.

 

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متطوع في حياة كريمة لـ"الدستور": المبادرة الرئاسية دعمت جميع المواطنين

 

غرق برج العرب مستفيدون حياة كريمة الإسكندرية الصرف الصحي

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