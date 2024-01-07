مبادرة "أنت متطوع” خط دفاع للتنمية المجتمعية بالإسكندرية

جهود تطوعية لا تنتهي لأحداث التنمية المجتمعية لعروس البحر المتوسط لتكون جنبا إلى جنب بجانب جهود الأجهزة التنفيذية والمحلية لمحافظة الإسكندرية لما له من أثر إيجابي على المجتمع السكندري.

مؤسس المبادرة هدفنا تدريب 2000 متطوع



تهدف مبادرة “أنت متطوع” الميدانية إلى تدريب 2000 متطوع ليكونوا خط دفاع جديد في خطة التنمية المجتمعية بالإسكندرية بمشاركة أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية؛ ليكونوا مؤهلين ومستعدين لتدشين عديد من المبادرات والانشطة الفرعية التي تخدم المحافظة والمواطنين في مختلف المجالات التطوعية.

وقال رامي يسري مؤسس المبادرة، إن للعمل التطوعي والمجتمعي أثر إيجابي في تنمية المجتمعات وتطوير الشباب، مشيرا إلى أن للعمل التطوعي استفادة كبرى تعود على المجتمع بسواعد شباب متطوعين مدربين على مواجهه الأزمات والتدخل الفوري في حال حدوث اي طوارىء، كما أنهم مؤهلين للعمل مع مختلف الحالات الانسانية والحرجة.

وتابع مؤسس المبادرة، أننا نؤهل الشباب تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، بمختلف البرامج التدريبية التي تؤهلهم في كيفيه عمل المبادرات، حل مشكلات العمل الجماعي، تحديد الأولويات، البروتوكولات والمراسم، وتقسيم فريق العمل، وكيفية تغطيه الفاعليات ليكونوا مؤهلين ومستعدين لاي حدث رسمي أو طارئ للمحافظة.

متطوعو المبادرة “للدستور” الشباب استثمار أمثل لنهضة أي مجتمع

وفي سياق متصل، قالت هند سلام، متطوعة في المجتمع المدني، إن الشباب قوة ميدانية كبيرة ولديهم طاقات هائلة لاستثمارها الاستثمار الأمثل لخدمة مجتمعاتهم والعمل على نهضتها في تحقيق أثر إيجابي لا تهاون أو تقليل منه، فتلك الأعداد الهائلة من قدر المجتمع المصري لابد من احتواءه لانهم هم صناع وقادة المستقبل.

وأشادت مروة الديب، متطوعة في المجتمع المدني بالمبادرات التي تدشنها الدولة المصرية لاحتواء الشباب وبناء قدراتهم وتنمية فكرهم لانهم هم الفكر الواعي والطاقة المؤثرة لتغيير المجتمعات.

وأكمل إبراهيم الأمير، متطوع في المجتمع المدني، أن الشباب في المجتمع المصري أثبتوا بالفعل الدور الكبير في مساعدة المجتمع المصري ظهر بقوة في الانتخابات الرئاسية ومؤتمرات الشباب ومؤتمر المناخ، مواصلا أن كل هذه الاحداث تلعب دورا هاما في تأهيل الشباب وزياده خبراتهم ووعيهم بأهمية الخطوات التي تأخذها الدولة المصرية لصالح الشباب.

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