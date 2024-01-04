الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو حياة كريمة: المنشآت الحكومية والخدمية سهّلت إنهاء مصالحنا

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقديم خدمات الدعم للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب لينعم المواطنين بمختلف الخدمات.

وتعد من أهم الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ المباني والمنشآت الحكومية والادارية، منها الشهر العقاري، مكتب البريد، مكاتب التوثيق، وغيرها والتي توفر على المواطنين العناء والجهد.

وقال محمود جمعة، من أهالي برج العرب، إنه قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان لإنهاء اي مصلحة حكومية أو إدارية أن نستغرق مشوار في مدة ساعة ونصف للوصول لاقرب مكتب بريد او شهر عقاري وهو مشوار كبير، لا يقدر عليه اي شخص.

أشاد شريف رضا من أهالي برج العرب بأن المنشآت الحكومية والإدارية الجديده تتميز بالنظام والتجديد وعلى قدر كبير من الحداثة وتوفر كافة الخدمات في وقت قصير دون التشتيت بين أكثر من مكان ومنشأة حكومية لإنهاء مصالحنا.

واصل حسين عبد الرحمن، من أهالي برج العرب، أن مركز كبير مثل برج العرب يخدم قطاع كبير من السكان كان يفتقر ان ينعم بأبسط المنشآت من المباني الحكومية والخدمية، مشيدًا بأن الدولة المصرية نجحت في الاهتمام بكافة الشرائح المجتمعية وتوفير كافة الخدمات التي تسهل حياتهم.

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بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. انتهاء تطوير 28 قرية ضمن "حياة كريمة" بالفرافرة

حياة كريمه برج العرب الإسكندرية المبادرة الرئاسية المنشآت الحكومية

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