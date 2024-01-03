مستفيدو "حياة كريمة": قبل المبادرة كنا نخشى المرض

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقديم كل خدمات الدعم والرعاية للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب، لينعم المواطنون بالخدمات الصحية في كل التخصصات دون أي مقابل مادي.

ونظمت المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، قافلة صحية بوحدة بنجر 6، وقافلة بوحدة بنجر 1 بنطاق مركز وقافلة أخرى بوحدة التنمية بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وقال محمود شهاب، أحد مستفيدي حياة كريمة: إنه قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة كنا نخشى المرض دون أن نملك حق الدواء، فكان أبناؤنا يمرضون ولا نستطيع الاستنجاد بأقرب مستوصف، لأنه يبعد عنا بمسافة كبيرة، كما أن الخدمات الصحية فيه متردية وغير كافية.

وتابع شريف طلعت، أحد مستفيدي حياة كريمة: إن القوافل الطبية بمثابة المنقذ لنا، فهي تتميز بتوفير كل الخدمات الطبية، ونجد معاملة رحيمة من الأطباء وطاقم التمريض، علاوة على العلاج المجاني، فأصبحنا ننتظر موعدها.

وواصلت حبيبة فتح الله، مستفيدة من حياة كريمة، أن ابنتها كانت مريضة منذ فترة، وكانت تعتمد على علاج الصيدليات، وأقرب مشفى لها بعيد عن محل سكنها، ولكن القوافل الطبية أصبحت تقدم الخدمات في مواقع قريبة جدًا، علاوة على المراكز الطبية التي أنشأتها حياة كريمة والمجهزة على أعلى مستوى.