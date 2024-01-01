الألعاب النارية تملأ سماء عروس المتوسط احتفالا بالعام الجديد (صور)

في الدقائق الأولى لاستقبال عام ميلادي جديد، امتلأت سماء عروس البحر المتوسط بالألعاب النارية الملونة والمبهجة في مشهد احتفالي رائع، ليكون مشهد يحمل رسالة مبشرة بأن العام الجديد سيكون أفضل مما مضى وستتلاشى معه كل الأحداث والأخبار السيئة السلبية وسيحققون أحلامهم التي يتمنوها.

وفي مشهد مبهج اجتمع حوله أهالي الإسكندرية احتفالًا بأجواء استقبال عام جديد بالبهجة والفرح وتمنى الأمنيات السعيدة، ليلتف المحتفلون من أهالي المدينة حول المجسمات المميزة للأجواء الاحتفالية من أشجار الكريسماس وبابا نويل والهدايا التذكارية.

ويحرص المحتفلون على التقاط الصور التذكارية مع أصدقاءهم وعائلاتهم ليودعون عامًا مضى ويوثقون اللحظة المبهجة لاستقبال عام جديد 2024.

احتفالات عام 2024 بالإسكندرية

احتفالات عام 2024 بالإسكندرية

احتفالات عام 2024 بالإسكندرية

احتفالات عام 2024 بالإسكندرية