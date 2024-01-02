أهالي مدينة الثغر: مشروع مترو الإسكندرية هدية الدولة المصرية لنا فى العام الجديد

بشرى سارة زفتها وزارة النقل لأهالي الإسكندرية بشأن حلم طال انتظاره منذ عدة سنوات وهو تنفيذ مترو الإسكندرية الذي يربط ربوع المحافظة في مسار مروري واحد.

تنتظر خريطة الإسكندرية المرورية أهم مشروع قومي يتناسب مع رؤية الجمهورية الجديدة الحضارية مما يسدل الستار على عشوائية الماضي.

على ٣ مراحل يتم تنفيذ مشروع المترو الحضاري من أبوقير امتدادا لبرج العرب، بطول 43 كيلومترًا بتكلفه تقديرية مليار ونصف المليار دولار.

أهالي الثغر: مترو الإسكندريةهدية الدولة مع بدء العام الجديد

قالت رانيا فاروق، من الأهالي: نحلم باليوم الذي يتم افتتاح فيه مشروع مترو الإسكندرية بعد الانتهاء من تنفيذه لاننا نعلم أن الخريطة المرورية ستتغير تماما بأهم مشروع حضاري يختصر الوقت والمسافة.

وأضافت هدى أشرف، أن مترو الإسكندرية سينقذ المدينة من عشوائية قطار ابي قير، وينهى المشكلات المتكررة التي كنا نعاني منها بسببه تصل لحد الحوادث وخسارة الأرواح لكن بالتطوير الحضاري ستكون كل المناطق العشواىية التي تحيط بقطار أبي قير واجهه حضارية للمدينة.

ويواصل محمود سعيد،قائلا: عروس البحر المتوسط تستحق ما يليق بها بمشروع حضاري مثل المترو لانها المدينة الساحلية والتي يقصدها زوار كثيرون مما سيخفف من الزحام والتكدس وسيمنح المدينة شريان مروري جديد.



وقال حسن الصادق،:مشروع مترو الإسكندرية سيكون أهم شريان مروري بمدينة الثغر ويكمل خطة الدولة المصرية بتطوير المحافظة بمشروعات قومية محورية تزيح العشوائية التي عانينا منها لسنوات طويلة.



وأضاف حسن الصادق، أن مشروع مترو الإسكندرية سيكون أهم مشروع مروري فى المدينة الساحلية.