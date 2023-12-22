قبل افتتاحها.. تعرف على محطات المترو الجديدة بالخط الثالث

قال مصدر بوزارة النقل إن وزير النقل المهندس كامل الوزير عقد اجتماعًا موسعًا حضره قيادات وزارة النقل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وقرر تحديد موعد افتتاح 6 محطات يوم الأحد المقبل.

وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من كل الأعمال بتلك المحطات، كما تم التشغيل التجريبي لها، وقد تم وضع خريطة محطات المترو المحدثة للخط الثالث وإدراج المحطات الجديدة على تلك الخريطة، وفي التقرير التالي نستعرض لكم محطات المترو الجديدة بالخط الثالث وأماكن وجودها.

افتتاح محطات المترو الجديدة

يجري خلال الأيام الجارية تشغيل تجريبي على مدار اليوم لمحطات المترو الـ6 الجديدة، وهما (السودان ـ إمبابة - البوهي- القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج).

تقع محطة مترو السودان عند محكمة الجيزة الابتدائية والتي تقع في بداية شارع السودان، محطة مترو إمبابة وهي تقع في شارع المطار مجاورة لمزلقان قطار الصوامع، أما محطة مترو البوهي فهي تقع في شارع البوهي امتداد شارع الوحدة بمنطقة إمبابة، محطة مترو القومية العربية فهي تقع في شارع القومية العربية وتقع في منتصف محطتي الطريق الدائري ومحطة مترو البوهي، فيما تقع محطة الطريق الدائري أعلى الطريق الدائري في التقاطع مع شارع القومية العربية وتربطه مع الأتوبيس الترددي، وأخيرا محطة محور روض الفرج فهي تقع بمنطقة بشتيل في إمبابة وهي تخدم العديد من المناطق المزدحمة والتي على رأسها منطقة الجبل الأحمر وأوسيم.

موعد افتتاح محطات المترو الجديدة

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، ضمن أعمال الجزء الثالث 3b من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

وتضم عددًا من السلالم المتحركة التي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

وانتهت الأعمال النهائية بالمحطات بالجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، حيث تخدم سكان مناطق شارع المطار وشارع الطناني ومنطقة عزبة الصعايدة وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.