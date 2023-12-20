الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

تنفرد “الدستور” بنشر الموعد النهائي لافتتاح 6 محطات الأنفاق وهي: (السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائري وأخيرًا محور روض الفرج).

وصرح مصدر مسئول بوزارة النقل لـ"الدستور" بأن وزير النقل المهندس كامل الوزير عقد اجتماعًا موسعًا حضره قيادات وزارة النقل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وقرر تحديد موعد افتتاح 6 محطات يوم الأحد القادم.

وأشار المصدر إلى أن الافتتاح سيحظى بالتغطية الإعلامية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل الأعمال بتلك المحطات كما تم التشغيل التجريبي لها.

وأفاد المصدر المسئول فى تصريحات صحفية بأنه تم وضع خريطة محطات المترو المحدثة للخط الثالث وإدراج المحطات الجديدة على تلك الخريطة.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور" أنه تم تظليل المحطات المتوقع افتتاحها للركاب قريبا باللون الأخضر وهي: (السودان - إمبابة - البوهي - القومية - الطريق الدائري وأخيرًا محور روض الفرج).

توسعة شبكة خطوط المترو

وأشار إلى أن الافتتاح لـ6 محطات مترو جديدة تدخل ضمن خطة الدولة في توسعة شبكة خطوط المترو، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للتشغيل التجريبي لافتتاحها.

وأوضح أنه من المتوقع أن تضيف الـ6 محطات 300 ألف راكب يوميًا.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للأنفاق انتهت من إنشاء محطة مترو السودان، التي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، ومن المقرر تشغيلها خلال أيام، حيث تخدم المحطة سكان المناطق المحيطة بشارع السودان وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وفي هذا السياق، أشار وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم، وبعدد 34 محطة، و81 قطارًا، الذي ينقل 1.5 مليون راكب يوميًا، وأن تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم، وبعدد 41 محطة، و23 قطارًا، وينقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

وأشار الوزير إلى ورش خطوط المترو، الخط الثاني (ورشة شبرا) في عام 2014، وورشة الخط الثالث بالسلام في عام 2023، ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم، و20 محطة، وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

كما أوضح مشروع ترام الرمل بطول 13.2 كم، وعدد محطات 24 محطة، وطاقة نقل 300 ألف راكب يوميًا، وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم، وعدد محطات 26 محطة، وبطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

إحدى المحطات التى سيتم افتتاحها