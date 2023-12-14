مترو الأنفاق: تركيب ماكينات الصراف الآلى(TVM) بالخط الأول والثانى لصرف التذاكر



قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إنه تم تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، حيث تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقًا لكثافة الركاب بالمحطات والتى تتميز بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار.

شحن المحفظة آليًا دون تدخل بشرى تسهيلًا وتيسيرًا على جمهور الركاب

وأضافت الشركة المشغلة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى وتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر وفى إطار إتجاه الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور

عدد من الخدمات يقدمها المترو

وأشارت الماكينات الآلية الصراف الآلي TVM تتيح الخدمات التالية:-

_ بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة.

_ بيع وشحن محفظة التذاكر.

_ تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

_ تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات ٥ -١٠- ٢٠- ٥٠ - ١٠٠ - ٢٠٠ جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.



وأوضحت أنه يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بها فى محطات الخروج.



وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنها تسعى لتقديم كل ما هو حديث ويسهم فى رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى.



وناشد "أحمد عبدالهادي بكير" المتحدث الرسمى للمترو، جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وزير النقل يتفقد العمل بمشروعي مونوريل شرق وغرب النيل

الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات

الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات

الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات

الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات

الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات

IMG-20231214-WA0068

الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات

الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات

الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات