كيفية تقديم شكوى داخل مرفق مترو الأنفاق أو السكة الحديد؟

تقوم وزارة النقل بتوفير عدد من الطرق للتواصل مع المواطنين للاستعلام عن الشكاوى الخاصة بهم خلال استقلال المرافق التابعة لهم ومنها مرفق السكة الحديد ومرفق مترو الأنفاق، للتواصل مع المواطنين ومعرفة المشكلات الخاصة بهم للتعامل الفوري معهم وحلها.

شكاوى مترو الأنفاق

توفر وزارة النقل عددا من الطرق فى مرفق مترو الأنفاق في الخط الأول "حلوان ـ المرج"، والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" والخط الثالث عدلى منصور، حيث توفر خطوط المترو إمكانية إرسال الشكوى الخاص بالركاب من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لخطوط المترو الثلاثة، فيمكنك إرسال الشكوى الخاصة بك أو أى مشكلة تعرضت لها داخل مرفق مترو الأنفاق عبر صفحة مرفق مترو الأنفاق وسيتم الرد عليها فورا والتعامل معها.

كيفية تقديم شكوى بمترو الأنفاق؟

كما يوفر مرفق مترو الأنفاق أكشاك داخل المحطات الرئيسية مثل محطة السادات بالخط الأول "حلوان – المرج"، ومحطة رمسيس بالخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، فيمكنك الوقوف فى تلك الأكشاك وتسجيل الشكوى الخاصة بك وسيتم التعامل الفوري معها، إلي جانب ذلك توفر خطوط المترو إمكانية إرسال الشكوى الخاصة بك عبر رقم هاتف أو رسالة إلي الواتس اب الخاص بالشكاوى، ويكون هناك رد فى الحال للتسأل عن المشكلة التى واجهتك خلال تواجدك فى مرفق المترو، 01221116048 أوعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة من هنـــا لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، كما يمكن إرسال رسالة نصية عبر الخط الساخن 16048.

كشك لتسجيل شكاوى السكة الحديد بمحطة مصر

كما يوفر مرفق السكة الحديد إمكانية تسجيل شكاوى وذلك عبر الصفحة الرسمية لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ذلك يوجد كشك لتسجيل الشكاوى داخل صالة تذاكر محطة رمسيس يمكنك تسجيل الشكوى بداخلها.