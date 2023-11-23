الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية تقديم شكوى داخل مرفق مترو الأنفاق أو السكة الحديد؟

وزارة النقل
وزارة النقل

تقوم وزارة النقل بتوفير عدد من الطرق للتواصل مع المواطنين للاستعلام عن الشكاوى الخاصة بهم خلال استقلال المرافق التابعة لهم ومنها مرفق  السكة الحديد ومرفق مترو الأنفاق، للتواصل مع المواطنين ومعرفة المشكلات الخاصة بهم للتعامل الفوري معهم وحلها.

شكاوى مترو الأنفاق

توفر وزارة النقل عددا من الطرق فى مرفق مترو الأنفاق في الخط الأول "حلوان ـ المرج"، والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" والخط الثالث عدلى منصور، حيث توفر خطوط المترو إمكانية إرسال الشكوى الخاص بالركاب من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لخطوط المترو الثلاثة، فيمكنك إرسال الشكوى الخاصة بك أو أى مشكلة تعرضت لها داخل مرفق مترو الأنفاق عبر صفحة مرفق مترو الأنفاق وسيتم الرد عليها فورا والتعامل معها.

قرار جمهوري بالموافقة على قرض لإنشاء مترو الإسكندرية

وزارة النقل تحذر من التهرب من دفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق

بدء التشغيل التجريبى لمحطة مترو السودان.. وافتتاح 6 محطات جديدة قريبًا

كيف أصبحت مصر الدولة رقم 16 على مستوى العالم في تشغيل مترو الأنفاق؟

كيفية تقديم شكوى بمترو الأنفاق؟

كما يوفر مرفق مترو الأنفاق أكشاك داخل المحطات الرئيسية مثل محطة السادات بالخط الأول "حلوان – المرج"، ومحطة رمسيس بالخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، فيمكنك الوقوف فى تلك الأكشاك وتسجيل الشكوى الخاصة بك وسيتم التعامل الفوري معها، إلي جانب ذلك توفر خطوط المترو إمكانية إرسال الشكوى الخاصة بك عبر رقم هاتف أو رسالة إلي الواتس اب الخاص بالشكاوى، ويكون هناك رد فى الحال للتسأل عن المشكلة التى واجهتك خلال تواجدك فى مرفق المترو، 01221116048 أوعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة من هنـــا لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، كما يمكن إرسال رسالة نصية عبر الخط الساخن 16048.

كشك لتسجيل شكاوى السكة الحديد بمحطة مصر 

كما يوفر مرفق السكة الحديد إمكانية تسجيل شكاوى وذلك عبر الصفحة الرسمية لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ذلك يوجد كشك لتسجيل الشكاوى داخل صالة تذاكر محطة رمسيس يمكنك تسجيل الشكوى بداخلها.

شكوى داخل مرفق مترو الأنفاق مرفق السكة الحديد الشكاوى تقديم شكوى داخل مرفق مترو الأنفاق شكاوى مترو الأنفاق ترو الانفاق

مواد متعلقة

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

كيف يمكنك تقديم شكوى أو اقتراح لخطوط مترو الأنفاق؟

كيف تدعم الدولة كبار السن وذوي الهمم ومرضي السرطان بمرفق السكة الحديد؟

ماذا قدمت الدولة فى قطاع السكة الحديد لتوفير حياة كريمة للمواطنين؟

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

مصادر بـ"السكة الحديد": تسليم 25 عربة جديدة خلال الفترة المقبلة

تخفيضات 98% بالمترو.. تفاصيل استعدادات وزارة النقل للعام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

الدستور تحقق من ألمانيا: لماذا فشل موديست فى انطلاقته مع «المارد الأحمر»؟

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

كل ما تريد معرفته عن منصة مصر للتعدين فى 10 نقاط

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

الفئات المستحقة وجدول مواعيد صرف العلاوة الثانية لأصحاب العلاوات الخمس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء