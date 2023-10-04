كيف تدعم الدولة كبار السن وذوي الهمم ومرضي السرطان بمرفق السكة الحديد؟

تسعي دائما وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد لتوفير مزيد من الخدمات لذوي الهمم وكذلك مرضي السرطان وكبار السن، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسلط «الدستور» الضوء على أبرز الخدمات التى توفرها هيئة السكة الحديد لتلك الفئات من الشعب للتسهيل عليهم إستقلال المرفق.

توفر هيئة السكة الحديد عددا من الخدمات المميزة لكبار السن داخل مرفق السكة الحديد بمحطات الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي، منها إمكانية التحرك من خارج محطة القطار إلي داخلها من خلال كرسي متحرك يقوم إحد العاملين في المحطة والمكلفين بذلك بنقل المسن مجانا لتسهيل الحركة عليه.

تذاكر مجانا لكبار السن

كما توفر هيئة السكة الحديد لكبار السن إمكانية حجز التذاكر الخاصة بهم من خلال شبابيك حجز تذاكر خارج المحطة وذلك للتسهيل عليهم إمكانية الحجز وعدم وجود اى معاناة خلال حجز التذاكر، إلي جانب ذلك فأن هناك قرار بمنح التذاكر مجانا لكبار السن فوق سن 70 عاما وذلك بموجب تقديم البطاقة الشخصية فقط لا غير، وكبار السن فوق سن الـ 60 عاما بتخفيض 50 %.

عربات جولف لنقل ذوي الهمم داخل المحطات

أما عن ذوي الاحتياجات الخاصة فتوفر لهم هيئة السكة الحديد عدد من الخدمات والتسهيلات خلال تواجدهم في محطات السكة الحديد ومنها عربات جولف خاصة بهم لنقلهم من خارج المحطة لداخلها مع توفير عمال لمساعدتهم للإنتقال بين المحطة، كما يتم تخفيض بقيمة 50% ولمرافقينهم وذلك للتهسل عليهم استقلال قطارات السكة الحديد بمنتهي البساطة بدون مجهود شاق، حيث يشمل التخفيض القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.

تخفيضات 100% لمرضي السرطان والمكفوفين

اما عن مرضي السرطان ومكفوفي النظر فقد وزارة النقل ممثلة في الهيئة السكة الحديد، بعض الإستثناءات وهي تخفيضات 100% لهؤلاء المرضي من خلال تقديم ما يثبت تعرضه للمرض ومخاطبة السكة الحديد لإستخراج كارت خاص به لاستخدامه داخل قطارات الوجهين البحري والقبلي.