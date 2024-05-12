الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد تسبب "كلبهما" فى وفاة مدير بنك.. أميرة شنب تدعم زوجها فى المحكمة (صور)

أميرة شنب تدعم زوجها
أميرة شنب تدعم زوجها في المحكمة

وصلت المذيعة أميرة شنب لحضور جلسة الطعن المقدم على حكم حبس زوجها؛ لتسببه في مصرع جاره بواسطة "كلب" يمتلكه.

المذيعة أميرة أبو شنب

وتنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، أولى جلسات طعن زوج أميرة شنب على حبسه 6 أشهر، بتهمة التسبب في مصرع جاره بواسطة "كلب".

وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، استئناف المتهم على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر.

المذيعة أميرة أبو شنب

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كل من "م. ى"، و"س. ز" مديرة منزل المذيعة أميرة شنب بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.

المذيعة أميرة أبو شنب حكم حبس حبس زوج كلب

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