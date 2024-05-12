"كلبه" تسبب في وفاة مدير بنك.. زوج مذيعة شهيرة يسلم نفسه لأمن دار القضاء العالي

سلم زوج مذيعة شهيرة نفسه للأجهزة الأمنية بدار القضاء العالي، وذلك قبل نظر طعنه على حكم حبسه لتسببه في مصرع جاره بواسطة "كلب" يمتلكه.

وتنظر محكمة النقض - بعد قليل - أولى جلسات طعن زوج مذيعة شهيرة على حبسه 6 أشهر، بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة "كلب".

وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، في اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب في مصرع جاره، مدير البنك نتيجة عقر كلب له.

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة، و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.