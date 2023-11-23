الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قرار جمهورى بالموافقة على قرض لإنشاء مترو الإسكندرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 23 مايو 2022.

ويشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في تمويل مترو الإسكندرية بحصة 250 مليون يورو، والوكالة الفرنسية بقيمة 250 مليون يورو، الآسيوي للاستثمار بقيمة 250 مليون يورو وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 750 مليون يورو.

ويمتد مشروع المترو لمسافة 22 كيلومترًا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير الشمالية الشرقية، الذي يعد أول مشروع لتحديث منظومة النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية.

 

الجريدة الرسمية قرض مترو الإسكندرية مترو الاسكندرية مجلس النواب قرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

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