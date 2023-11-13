كيف أصبحت مصر الدولة رقم 16 على مستوى العالم في تشغيل مترو الأنفاق؟

يعتبر الخط الأول للمترو العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو أول خط مترو أنفاق في أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية، وبذلك كانت لمدينة القاهرة الريادة في استخدام هذه الوسيلة المتطورة من وسائل النقل الجماعي التي تحقق الأمان والراحة والسرعة، علاوة على أنها صديقة للبيئة بالإضافة إلى قدرتها الفائقة في نقل كثافات عالية من الركاب، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للخط 2 مليون راكب في اليوم.



تغلبت الهيئة على كثير من المشاكل والصعوبات التي واجهتها أثناء التنفيذ، من أهمها أعمال نزع الملكية للعديد من العقارات المملوكة خاصة والمملوكة للحكومة، حيث تم تعويض المواطنين ونقلهم إلى مساكن مخصصة لهم.

كان أسلوب الحفر والتغطية من أحسن الأساليب لتنفيذ هذه الأعمال، خاصة وأن نفق السيدة زينب - رمسيس لا يعد من الأنفاق العميقة بسبب ارتباطه بمنسوب سكة خطي (حلوان - السيدة زينب والمرج - محطة مبارك)، لذلك تطلب الأمر إخلاء مسار الخط والمحطات من المنشآت والمرافق. فكان نزع ملكية بحجم كبير جدًا من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات والغاز الطبيعي.

ولم يكن تسجيل شبكات المرافق بالدقة الكافية والمتوفرة هذه الأيام، فقد كان التعرف على ما بباطن الأرض من مرافق من أشد المصاعب التي واجهت الهيئة القومية للأنفاق نظرًا لعدم وجود رسومات دقيقة أو خرائط تدل وتمكن من التعرف على هذه المرافق.

حوادث المرافق فى بداية تنفيذ المشروع

ولذلك، ازدادت حوادث المرافق في بداية تنفيذ المشروع، حيث تكرر كسر مواسير المياه الرئيسية في ميادين التحرير ورمسيس وشارع رمسيس، وقطع كوابل التليفونات الهامة وتعطيل الخدمة في مناطق وسط المدينة، وكذلك كسر مواسير شبكات الصرف الصحي. أدى ذلك إلى معارضة المواطن المصري المقيم في تلك المناطق، ظنًا منه أن تنفيذ مشروع مترو الأنفاق سوف يتوقف بسببه وتتأثر الحياة في القاهرة الكبرى.

استعانة الهيئة بأحدث أجهزة الكشف عن المرافق بباطن الأرض

تم تشكيل لجنة تنسيق عليا لإصدار تصاريح العمل، واستخدمت الهيئة أحدث أجهزة الكشف عن المرافق تحت الأرض والشركات المتخصصة في ذلك، وتكثف الجهود، وتم تشكيل فرق العمل التي وصلت في أحد المراحل إلى أكثر من 35 فريق عمل يعملون في أكثر من 35 تحويلة مرافق في وقت واحد. وكانت سنة 1983 بداية الإنطلاق الحقيقي لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وبانطلاق الخط، أصبحت مصر الدولة رقم 16 على مستوى العالم في تشغيل مترو الأنفاق لنقل الركاب. يمتد الخط الأول من محطة حلوان حتى المرج الجديدة بطول 44 كم، منها 4.7 كم مسار نفقي، وإجمالي 35 محطة، منها 5 محطات نفقية، وتم تنفيذ الخط وافتتاحه على ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى (حلوان - رمسيس): بطول 28 كم، وعدد 22 محطة، وتم افتتاحها في عام 1987.

المرحلة الثانية (رمسيس - المرج): بطول 14.5 كم، وعدد 12 محطة، وتم افتتاحها في عام 1989.

المرحلة الثالثة (المرج - المرج الجديدة): بطول 1.36 كم، وعدد 1 محطة، وتم تنفيذها لربط الخط الأول للمترو بالطريق الدائري عند المرج الجديدة، وتم افتتاحها في عام 1999.



ونجحت الهيئة القومية للأنفاق فى تنفيذ و تطوير الخط الأول من حلوان إلى المرج و التحكم و السيطرة فى تشغيل الخط من مركز التحكم بمجمع رمسيس و التنسيق فى ذلك بين أكثر سبعة عشر مقاولا كانت تعمل فى وقت واحد لتحقيق الهدف.

وأثبت أنه أحسن وسيلة نقل ركاب جماعى سريع و تزايد الطلب على هذه الخدمة للمواطن المصرى كان الحافز للبدء فى تنفيذ مشروع الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

مشروعات جارى تنفيذها "الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعة القاهرة"

يبلــغ طـول هـذه المرحلة 13.7 كم وتشتمل علي عدد 11 محطة (4 نفقية - 5 علوية - 2 سطحية)

الجزء الثاني 3B

بطـول 6.6 كـم وتشتمـل علـى (1) محطة نفقيـة (السـودان) + (4) محطات علوية (إمبابة - البوهي - القـومية العربيـة - الطـريق الدائـري) + (1) محطة سطحية (المحطــة النهائية عنــد محــور روض الفرج) تم فى 15/5/2023 بدء إختبارات التشغيل التجريبي ومخطط الإفتتاح في أكتوبر2023. .

الجزء الثالث 3C

بطـول 7.1 كم وتشتمــل علي (3) محطات نفقيـة (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) + (1) محطة علوية (جامعه القاهرة) + (1) محطة سطحية (بولاق الدكرور) مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023 ، بالإضاف إلي أنه تم توريد عدد (32) قطار (22 قطار كامل تم دخولهم الخدمة + 10 قطارات يتم تجميعهم في مصنع سيماف " تم تجميع 5 قطارات وإختبارهم ودخول أول قطار منهم الخدمة وجاري تجميع 5 قطارات أخرى".

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