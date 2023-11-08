وزير النقل يكشف تفاصيل الخط الرابع لمترو الأنفاق: هذه أهم المحطات

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن الخط الرابع للمترو يبدأ من أكتوبر ويعبر النيل، مرورًا بالقلعة حتى الرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا شركات وطنية تعمل في مجال الأنظمة الإلكترونية.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه قريبًا سيتم نقل مقار الكليات العسكرية كلها عدا الكلية الفنية تدريجيًا للعاصمة الإدارية بالمدينة الرياضية التي تحتاج كفاءة نقل عالية من خلال مد المرحلة الرابعة للقطار الكهربائي الخفيف.

تقديم خدمة القطار الكهربائي الخفيف لمواطني العاشر من رمضان

وتابع أن خدمة القطار الكهربائي الخفيف ستقدم لمواطني العاشر من رمضان التي يقطن بها نحو مليوني مواطن.