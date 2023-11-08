الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير النقل: 13 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد يوميًا

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن إيرادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر يوميًا هى 13 مليون جنيه و3717 دولارًا، و585 يورو والشركة الوطنية لعربات النوم 2.8 مليون جنيه، و53.030 ألف دولار و5806 يورو.

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هيئة ميناء دمياط 15.8 مليون، مؤكدًا أن اليوم شهد تسجيل 800 ألف جنيه منها تهرب من التذكرة وشرب السجائر، أو ركوب عربة مخالفة أو تخطي شريط السكة الحديد، مؤكدًا أن اليوم كان يوجد لجنة تفتيش مكثفة.

مناشدة وزير النقل للمواطنين

وناشد وزير النقل المواطنين بدفع قيمة التذكرة، لأن هذه الأموال هى التي ستساعد على تطوير السكة الحديد وشراء قطارات جديدة، وحذر من إلقاء السجائر بالقطارات؛ لأنها من الممكن أن تسبب حرائق.

وزير النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر 13 مليون جنيه 3717 دولار عربات النوم هيئة ميناء دمياط تهرب من التذكرة

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