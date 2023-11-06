الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بثاني أيام معرض النقل الذكي والبنية التحتية

كامل الوزير
كامل الوزير

 

شهد كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، خلال ثاني أيام الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات (TRANSMEA 2023) المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

وزير النقل ونظيره السعودي يبحثان سبل التعاون في مجال سياحة اليخوت

كما شهد وزير النقل توقيع عقد تنفيذ الخدمات الاستشارية، لإعداد الدراسات لتنفيذ مد الخط الأول من المرج شمالًا وحتى شبين القناطر، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن صيانة 23 قطارا بالخط الأول للمترو وأعمال الصيانة لمدة 10 سنوات، فضًلا عن مذكرة تفاهم بشأن إعادة تأهيل 39 قطارا بالخط الثاني للمترو وأعمال الصيانة لمدة 10 سنوات، وتوقيع وثيقة الشروط الرئيسة بشأن تنفيذ المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية.

txt

وزير النقل ونظيره المغربي يوقعان مذكرتي تفاهم واتفاقية تعاون بمجالات السكك الحديدية والطرق

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية، الأولى بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من القطار الكهربائي الخفيف من محطة العاصمة المركزية وحتى المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية، وأخرى بشأن إنشاء خط قطار كهربائي خفيف من مركز النقل وحتى العاصمة الإدارية.

 

وزير النقل المؤتمر الدولي للنقل البنية التحتية واللوجستيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخدمات الاستشارية الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للأنفاق

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: الوضع الطبى فى قطاع غزة كارثى على جميع الأصعدة

الرئاسة الفلسطينية: الأولوية لدينا وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات للمدنيين

الهلال الأحمر الفلسطينى: عدد شهداء قطاع غزة وصل إلى 10 آلاف شهيد

المتحدث باسم الرئاسة الروسية: بوتين مستعد لأى اتصالات من بايدن

ميناء دمياط يستقبل سفينتين محملتين بالقمح من أوكرانيا وبلغاريا

إشادة أممية بتوفير القاهرة التعليم للاجئين على قدم المساواة مع المصريين

وزراء الصحة العرب يطالبون بالوقف الفوري للحرب على غزة ويحذرون من التداعيات الكارثية

المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى تشيد بالاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية 2050

الأكثر قراءة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا لم تنفذ أيًا من وعودها بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

مقتل مزارع وإصابة طالبة في مشاجرة بسوهاج

يعرض 18 نوفمبر.. طارق رفعت يضع اللمسات النهائية على" وبقينا اتنين"

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستشار المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية