وزير النقل يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بثاني أيام معرض النقل الذكي والبنية التحتية

شهد كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، خلال ثاني أيام الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات (TRANSMEA 2023) المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

كما شهد وزير النقل توقيع عقد تنفيذ الخدمات الاستشارية، لإعداد الدراسات لتنفيذ مد الخط الأول من المرج شمالًا وحتى شبين القناطر، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن صيانة 23 قطارا بالخط الأول للمترو وأعمال الصيانة لمدة 10 سنوات، فضًلا عن مذكرة تفاهم بشأن إعادة تأهيل 39 قطارا بالخط الثاني للمترو وأعمال الصيانة لمدة 10 سنوات، وتوقيع وثيقة الشروط الرئيسة بشأن تنفيذ المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية، الأولى بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من القطار الكهربائي الخفيف من محطة العاصمة المركزية وحتى المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية، وأخرى بشأن إنشاء خط قطار كهربائي خفيف من مركز النقل وحتى العاصمة الإدارية.