وزير النقل ونظيره المغربي يوقعان مذكرتي تفاهم واتفاقية تعاون بمجالات السكك الحديدية والطرق

في إطار انطلاق التعاون الكبير بين وزارتي النقل المصرية والنقل واللوجيستيك المغربية، وعلى هامش فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي "النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023"، وقع وزير النقل ونظيره المغربي على اتفاقية تعاون ومذكرتي تفاهم في مجالات السكك الحديدية والطرق. وشمل التوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي، وكذلك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطرق والكباري المصرية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل ومديرية الملاحة التجارية المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة.



وفي إطار ما تم الاتفاق عليه بين الفريق المهندس كامل الوزير - وزير النقل ونظيره المغربي المهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية الشقيقة خلال مشاركة وزير النقل المصري في فعاليات المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية – بمراكش بالمغرب مارس الماضي من إعلان مراكش لانطلاق التعاون الكبير بين مصر والمملكة المغربية في مجالات النقل البحري والسككي والسلامة على الطرق وانطلاقًا من هذا التعاون الكبير بين وزارتي النقل المصرية والنقل واللوجستيك المغربية وفي ضوء التنسيق بين الجانبين لتعزيز العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية بوجه عام، وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري التجاري والأنشطة المتعلقة بها بصفة خاصة.

ووقع الفريق المهندس كامل الوزير – وزير النقل المصري والمهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بالمغرب اتفاقية تعاون بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات المغربية بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي.

وزير النقل على أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين

وأكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية، منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة، مثل هندسة السكة وهندسة الإشارات والوحدات المتحركة وتشغيل السكك الحديدية وتثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها وتطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية ورقمنة القطاع والابتكار والبحث والتطوير والتنمية المستدامة وتحسين نظام الإدارة.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات يغطي المجالات المختلفة، على أن يتم عمل برنامج زيارة تبادلية بشكل سنوي، وأن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.

وقع الوزيران على مذكرة تفاهم

كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية.

يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية

وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية وتعبيرا عن قناعتهما بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون وإعتماد آليات تقييمه بصفة دورية سيسهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية بين الجانبين في مجال السلامة الطرقية.

وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، وذلك حسب مجالات مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق، ومجال تجميع البيانات وتحليلها وذلك من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية - تحليل بيانات حوادث السير على الطرق ومؤشرات السلامة الطرقية ، وايضاً مجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة (التحقيق في الحادث)، ومجال البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة الطرقية من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة على الطرق ، كما أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.

ووقع الوزيران ايضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة .

توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل

وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها ، ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم ، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A-I/10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها الطرفين في المذكرة.

وأضاف أنه وبالإشارة إلى التعميم رقم (1450) الصادر عن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (91)، وعملا بتوصية اللجنة الفنية للنقل البحري في الاجتماع التاسع لها المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة (13-15/08/2008) بشأن إعداد مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية فقد تم هذا الإتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم .