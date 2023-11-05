وزير النقل ونظيره السعودي يبحثان سبل التعاون في مجال سياحة اليخوت

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الأحد، سلسلة من اللقاءات الدولية مع الوزراء المشاركين في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات بدأها بلقاء نظيره السعودي المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، بحضور أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية بالقاهرة ورؤساء (قطاع النقل البحري المصري - هيئة موانئ البحر الأحمر - جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي).

عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الصديقين وبين قيادات البلدين

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الصديقين وبين قيادات البلدين، مؤكدًا أهمية دعم التعاون المشترك بين الجانبين في جميع مجالات النقل خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر والسعودية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل.

من جانبه، أكد وزير النقل السعودي تميز العلاقات المصرية السعودية وعراقتها مشيدًا بالتجربة المصرية الناجحة في قطاع النقل وبالتطور الهائل في هذا القطاع بمصر، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023 الذي يعد أحد المعارض والمؤتمرات الدولية الهامة في مجال النقل الذي يحظى بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع النقل البحري، خاصة في مجال سياحة اليخوت وسفن الكروز وكذلك التكا مل بين الموانئ المصرية والسعودية على البحر الأحمر، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وخاصة التجارة بين صعيدمصر وشرق العوينات إلى دول الخليج وجنوب السعودية.

وأشاد وزير النقل السعودي بموقف مصر الشقيقة في دعم السعودية لفتح مكتب للمنظمة البحرية الدولية Imo، حيث أكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل الدولية.

وفي مجال النقل البري، طلب الجانب المصري تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50% وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال لتنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وكذلك تنسيق الجهود لتنظيم حركة السيارات السعودية، لخدمة حركة السياحة الترفيهية وتسهيل حركة السيارات المصرية لخدمة السياحة الدينية، خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا للسير على الطرق.

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