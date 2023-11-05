الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير النقل يبحث سبل التعاون مع قيادات "أفيك انترناشيونال الصينية"

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، وزير النقل،

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يو لي، رئيس شركة أفيك انترناشيونال وقيادات الشركة الصينية العالمية. 

فى بداية اللقاء، قدم رئيس شركة أفيك الصينية، التهنئة لوزير النقل المصرى بانطلاق الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 الذى يحظى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل مؤكدًا أن شركة أفيك تشعر بالفخر للتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف.

من جانبه، أكد وزير النقل عمق العلاقات التى تربط بين الدولتين الصديقتين، مشيدًا بالتعاون مع شركة أفيك فى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف lrt.

وأكد أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين، خاصة فى مجال توطين صناعة النقل فى مصر، مشيرًا إلى أن مجال التعاون المقترحة تشمل توطين صناعة قطارات المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائى الخفيف فى مصر، وكذلك خط القطار الكهربائى الخفيف المخطط تنفيذه بين مركز النقل أمام الرحاب وحتى الحى السكنى (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك توطين صناعة دواخل الجرارات والعربات والاتوبيسات والمترو والقطار السريع للاضافة إلى امكانية التعاون فى مجال تصنيع السفن التجارية ولاسيما السفن التجارية العملاقة وهو ما رحب به رئيس الشركة.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لدراسة مقترحات التعاون بين الجانبين فى مجال توطين الصناعة وافضل نماذج التعاون لتفعيل هذا التعاون.

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