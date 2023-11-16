الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بدء التشغيل التجريبى لمحطة مترو السودان.. وافتتاح 6 محطات جديدة قريبًا

محطة مترو السودان
محطة مترو السودان

دخلت محطة مترو السودان مرحلة التشغيل التجريبي بدون ركاب وهي ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومخطط لها أن تنقل 50 ألف راكب يوميًا، وكان مقررًا افتتاحها هذا الشهر لكن تم التأجيل لاستكمال باقي محطات المرحلة.

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افتتاح 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة 

وفي سياق متصل، قال اللواء جمال جويلي، رئيس هيئة الأنفاق، لـ"الدستور"، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن افتتاح 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة من خط المترو، مشيرًا إلى أنه يتم التشغيل التجريبي لتلك المحطات الآن. 

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشمل 15 محطة من العتبة حتى ميدان الكيت كات، لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعي وادى النيل وجامعة الدول العربية، ثم تمتد إلى جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاثة أجزاء وقد تم في أكتوبر 2022 افتتاح الجزء الأول منها بطول 4 كم وعدد 4 محطات نفقية والذي حقق بافتتاحه تبادل خدمة نقل الركاب بين الخطين الثالث والأول للمترو.

الربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى

ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث يمتد بطول 41.2 كم وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر، ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على ورشة على مساحة 65 فدانًا مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارًا.

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محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
محطة مترو السودان
مترو السودان التشغيل التجريبى المرحلة الثالثة مترو الأنفاق 50 ألف راكب يوميا هيئة الأنفاق

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