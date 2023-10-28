الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توسيع الشوارع وإزالة الأسوار الحديدية.. الاستعدادات الأخيرة لافتتاح محطات المترو الجديدة

محطة مترو البوهي
محطة مترو البوهي

رصدت كاميرا "الدستور" الاستعدادات الأخيرة والتشطيبات النهائية لمحطات المترو الجديدة لافتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع المحيطة، بالإضافة إلى توسيع بعض الشوارع الرئيسية لـ3 أضعاف، ورصف شارعى القومية والمطار وتقسيمهما لاتجاهين، كما تم رفع الأسوار الحديدية بمحيط 6 محطات أخرى.

وسوف تفتح وزارة النقل 6 محطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يخدم أكثر المناطق ازدحامًا بالجيزة بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورًا بإمبابة والبوهى القومية والطريق الدائري، وهو الأمر الذي أشاد به جميع الأهالي.

محطات المترو الجديدة

تربط محطات المترو الجديدة بين محطات (ناصر ماسبيرو، صفاء حجازي، والكيت كات) وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب خلال الفترات الماضية، وتم إطلاق خدمة جديدة للركاب من ذوي الهمم وكبار السن، والأمهات المصطحبات لأطفالهن، من خلال تركيب بوابات تذاكر خاصة لهم تسمح بدخول الكراسي المتحركة والسيارات الصغيرة التي تحمل الأطفال.

وتمت أعمال تطوير ورصف للطرق الذي يقع أسفل محيط مترو الأنفاق، كما تم الانتهاء من المحطات بالداخل وجارٍ وضع التشطيبات النهائية للمحطات من الخارج، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوي الهمم والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

افتتاح محطات المترو الجديدة

وسبق أن أعلنت محافظة الجيزة عن قرب الانتهاء من أعمال محطة مترو إمبابة والتي تقع ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، البالغ طولها 13.7 كيلومتر، وتشمل 11 محطة، منها 4 نفقية، و5 علوية، 2 سطحية، وأنها سوف ترى النور قريبًا.

وتشمل عبر محطة نفقية واحدة هي السودان، و4 محطات علوية، هي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية واحدة هى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق.

تجهيزات محطات المترو الجديدة

وتشهد عدد من مناطق محافظة الجيزة بعض الاستعدادات والتجهيزات لافتتاح محطات مترو الخط الثالث بإمبابة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتزامنا مع اقتراب افتتاحها قامت محافظة الجيزة بحملة إزالة موسعة للإشغالات والتعديات الموجودة بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الخط الثالث الجديدة بإمبابة والمقرر افتتاحها قريبا للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

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تجهيزات محطات المترو الجديدة افتتاح م محطات المترو الجديدة والتشطيبات النهائية المترو

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