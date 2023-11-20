الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزارة النقل تحذر من التهرب من دفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق

وزارة النقل
وزارة النقل

حذرت وزارة النقل من التهرب من دفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، لأن هذا يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

كما حذرت من القيام بأعمال تخريبية داخل مرفق السكك الحديدية، حيث يقوم ركاب بالكتابة على الكراسي وتمزيقها خلال الرحلة، وهو ما يؤثر سلبا على مظهر القطارات، خاصة أن أغلب القطارات في الوقت الحالى جديدة، وهو ما يتطلب الحفاظ عليها لأنها ملك للشعب وللأجيال القادمة.

وشددت على عدم رشق القطارات بالحجارة أثناء مسيرها، كما حذرت من بعض الأفعال الخاطئة التى يقوم بها بعض ركاب المترو، مثل الإمساك بالأبواب أثناء غلقها لانطلاق القطار.

وزارة النقل مرفق السكة الحديد والمترو السكة الحديد المترو حذرت وزارة النقل المواطنين الحديد

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