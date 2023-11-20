وزارة النقل تحذر من التهرب من دفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق

حذرت وزارة النقل من التهرب من دفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، لأن هذا يؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

كما حذرت من القيام بأعمال تخريبية داخل مرفق السكك الحديدية، حيث يقوم ركاب بالكتابة على الكراسي وتمزيقها خلال الرحلة، وهو ما يؤثر سلبا على مظهر القطارات، خاصة أن أغلب القطارات في الوقت الحالى جديدة، وهو ما يتطلب الحفاظ عليها لأنها ملك للشعب وللأجيال القادمة.

وشددت على عدم رشق القطارات بالحجارة أثناء مسيرها، كما حذرت من بعض الأفعال الخاطئة التى يقوم بها بعض ركاب المترو، مثل الإمساك بالأبواب أثناء غلقها لانطلاق القطار.