انتهاء أعمال محطة مترو البوهى بالخط الثالث (صور)

انتهت الأعمال النهائية بمحطة مترو البوهي بمنطقة إمبابة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، ومن المقرر تشغيلها خلال أيام القليلة المقبلة التي ينتظرها المواطنون، حيث تخدم سكان مناطق شارع المطار وشارع الطناني ومنطقة عزبة الصعايدة، وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

محطة مترو البوهي

تفتتح وزارة النقل 6 محطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي يخدم أكثر المناطق ازدحامًا بالجيزة بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورًا بإمبابة والبوهى والقومية والطريق الدائري، الأمر الذي أشاد به جميع الأهالي من أعمال تطوير ورصف للطريق تمهيدًا لافتتاح محطات المترو.

وشهد عدد من شوارع منطقتي الوراق وإمبابة أعمال تركيب طبقة الأنترلوك أسفل طريق سير المترو بمحطة البوهي، تزامنًا مع اقتراب افتتاح محطة مترو البوهي، والمقرر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

افتتاح محطة مترو البوهي

ساعدت محطات المترو الجديدة في تطوير كافة المناطق المجاورة لمحطات المترو بمنطقتي الوراق وإمبابة من تنظيم الشوارع والأحياء بشكل لائق وحضاري، بالإضافة إلى وجود أعمال جارية من رصف الشوارع والأرصفة وإزالة المخالفات والتعديات الموجودة في الشوارع، لكي يتم الانتهاء منها تمامًا قبل افتتاح المترو بشكل رسمي للركاب.

بمجرد افتتاح محطة البوهي والانتهاء من تلك المرحلة سيحدث نقلة كبيرة بالمنطقة، وأهمها هو التخلص من سائقين الميكروباصات العشوائية غير المرخصة والذين يمارسون أعمال بلطجة على الأهالي والمواطنين، فوجود محطة مترو بمنطقتي الوراق وإمبابة سيساعد في تغيرها بالكامل على كل المستويات والجوانب والارتقاء بسكانها.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

تستعد الهيئة القومية للأنفاق، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثالث 3b من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

وتضم عددًا من السلالم المتحركة والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسارًا خاصًا للمكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

محطة مترو البوهي

محطة مترو البوهي

محطة مترو البوهي

محطة مترو البوهي