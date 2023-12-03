تنقل 50 ألف يوميا.. انتهاء إنشاء محطة مترو إمبابة (صور)

انتهت الهيئة القومية للأنفاق من إنشاء محطة مترو إمبابة، التي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، ومن المقرر تشغيلها خلال أيام، حيث تخدم المحطة سكان مناطق شارع المطار وشارع الطناني ومنطقة عزبة الصعايدة وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

القطار الكهربائى الخفيف LRT (المرحلة الثالثة - المرحلة الرابعة - المرحلة الخامسة)

وفي السياق، قالت الهيئة القومية للإنفاق أنه جار العمل في القطار الخفيف الكهربائىLRT على ثلاث مراحل

المرحلة الثالثة

تمتد جنوبًا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد حتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع"العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).

المرحلة الرابعة

وافق رئيس الجمهورية على تنفيذ امتداد للخط للكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان "المرحلة الرابعة" بطول 16 كم لخدمة سكان العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية وغربًا إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط خط القطار الكهربائى مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار تمتد شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم "7.2 كم مسار علوي و9.3 كم مسار سطحي" بعدد 3 محطات "2علوية +1سطحية" (غرب العاشر - العاشر من رمضان - مركز المدينة).

المرحلة الخامسة - تحت الدراسة

تمتد من بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وعبور طريق القاهرة – العين السخنة وصولا إلى المنطقة الصناعية للعاصمة الإدارية بطول حوالي 5.5 كم وعدد 1 محطة.

توقيع إتفاقية تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة) مع تحالف شركات أفيك الصينية

يحقق مشروع القطار الكهربائي ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعبًا لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية والذي تم تخطيطها وتنفيذها لتكون أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمحافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة وسط المدينة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل أمنة غير ملوثة للبيئة حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يوميًا، يحقق القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلي منصور/ جامعة القاهرة) في محطة عدلي منصور والتي يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة.

محطة مترو امبابة جاهزة لاستقبال الركاب

محطة مترو امبابة جاهزة لاستقبال الركاب