الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

250 مليون يورو.. تفاصيل قرض مترو الإسكندرية مع البنك الأوروبي

مترو الاسكندرية
مترو الاسكندرية

قبل أيام، اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع وفدٍ من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي؛ لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث المشروعات الجديدة المقترح التعاون في تنفيذها، ومن أهمها مشروع مترو الإسكندرية.

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وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الإسكندرية).

ويرجع الاتفاق إلى مؤتمر المناخ "COP 27"، حيث تم الاتفاق على الشراكة في تمويل هذا المشروع الضخم، ووقَّع هذا الاتفاق 3 أطراف وزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار.

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وجاءت نتائج هذه الاتفاقية اليوم، وتم نشرها في الجريدة الرسمية التي نشرت في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

وتأتي هذه الموافقة بعد جهود حثيثة قامت بها وزارة النقل وذلك لاشتراط البنك الأوروبي للاستثمار، تمويل مشروعات من نوعية مشاريع النقل المستدامة التحويلية أو ما يسمى النقل الأخضر والذي يعمل على توفير فرص عمل ويدعم النمو الاقتصادي.

المشروع  ينقل 300 ألف راكب يوميًا

وفي هذا السياق، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مشروع مترو إسكندرية بعدد 20 محطة، وينقل 1.5 مليون راكب يوميًا، كما يتم العمل أيضًا وفقًا للاتفاقية في مشروع  ترام الرمل والذي يبلغ طوله 13.2 كم، وعدد محطات 24 محطة، وطاقة نقل 300 ألف راكب يوميًا وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم، وعدد محطات 26 محطة وبطاقة نقل 1,5 مليون راكب يوميًا.

من جانبها، ذكرت الهيئة القومية للأنفاق، أن مسار المشروع يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، سطحي بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية ثم علوى بطول 14.2 كم حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحياً حتى محطة أبو قير بطول 1 كم " وشمل عدد (20) محطة " حيث تم إضافة عدد (5) محطات جديدة وهي : ميامي – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق" وتبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد توجيه رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذ مترو الإسكندرية مع سرعة طرحه للتنفيذ بعد عرض دراسة أهمية تنفيذ المشروع في ضوء طلب النقل على المسار والذي يصل إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه (المرحلة الأولى أبو قير/ محطة مصر).

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وزير النقل البنك الأوروبي للاستثمار المشروعات الجديدة مؤتمر المناخ cop 27 الهيئة القومية للأنفاق الجريدة الرسمية

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