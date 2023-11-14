وزير النقل يلتقى وفد البنك الدولى لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة

كشف مصدر مسؤول، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء، مع وفد من البنك الدولي، وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

تنفيذ عدد من المشروعات المشتركةبين الجانبين

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تعاون مثمر بين البنك الدولى ووزارة النقل وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم المواطن المصري.

مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

جدير بالذكر أن وزير النقل اجتمع مع وفد البنك الدولى نهاية الشهر الماضى وتباحثا الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والذي يشتمل على ثلاثة مشروعات، الأول هو إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي، بالإضافة لربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لطول 67 كم من خط الواحات، والمشروع الثاني هو على ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل/ الاتحاد بطول 90 كم، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ إيتاي البارود بطول 27 كم، والمشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد/ التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.

وجرى استعراض انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي/ 6 أكتوبر، ومد أعمال الجسور، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لخط بشتيل/ الاتحاد، وجار مراجعته من قبل الاستشاري العام.

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون الحالي وتحديث نظم الإشارات بخط القاهرة/ الجيزة/ بني سويف/ بطول 125 كم، حيث شدد الوزير على ضرورة سرعة البدء في نزول الشركات إلى مواقع العمل، نظرًا لأهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.

إمكانية التعاون مع البنك الدولي في إنشاء مركز للسيطرة والتحكم للنقل السككي في مصر

وأكد الوزير إمكانية التعاون مع البنك الدولي في إنشاء مركز للسيطرة والتحكم للنقل السككي في مصر أو في إنشاء جهاز للنقل بصفة عامة يشتمل على النقل السككي وغيره من وسائل النقل الأخرى.

المنحة المقدمة من البنك الدولي للمساهمة في تطوير النقل النهري بمصر

وتابع الجانبان التعاون المشترك في تقديم البنك الدولي للدعم الفني لإنشاء جامعة متخصصة في مجال النقل بالتعاون مع الجانب الكوري، والتي تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري وتخريج أجيال جديدة قادرة على التعامل مع كل أنواع التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات النقل، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل المصرية والجامعة الوطنية الكورية للنقل، وكذلك تمت متابعة آخر المستجدات الخاصة بالمنحة المقدمة من البنك الدولي للمساهمة في تطوير النقل النهري بمصر.

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