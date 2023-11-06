وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات لتصنيع عربات وإشارات السكة الحديد

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة اسكودا لبحث زيادة التعاون في مجال إدارة وتشغيل ورش صيانة الوحدات المتحركة ، حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد والسيد ديديه بفلغجر رئيس مجلس إدارة شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس .

وعقب التوقيع أكد وزير النقل على أن هذا الاتفاق يأتي في اطار اهتمام الجانبين بزيادة حجم التعاون حيث تسعى هيئة السكة الحديد إلى تحسين القدرات الخاصة بأعمال صيانة وعمرة الوحدات المتحركة سواء القدرات الفنية للعنصر البشري الموجود بالهيئة او القدرات الفنية للورش وتجهيزها بالمعدات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وأساليب الصيانة والتشغيل ، والذي سيتم بالتعاون مع شركة سكودا ترانسبورتيشن أيه. أس وكذلك رغبة شركة اسكودا في زيادة التعاون وتوسعة نشاطها داخل مصر وخاصة في مجال السكك الحديدية.

أحدث الأنظمة

وأضاف وزير النقل أن هذا التوقيع مع شركة اسكودا يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى والمصرى فى كافة المشروعات وزيادة انتاجية الورش المختلفة و إمدادها بأحدث المعدات ونقل الخبرة للعاملين المصريين خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير عدد 33 ورشة بالسكة الحديد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

توطين صناعة النقل في مصر

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم إنشاء مصنع لأجهزة الإشارات بين القومية لسكك حديد مصر وشركة جى تى اس التابعة لمجموعة CBS الإسبانية، وذلك علي هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس تحت شعار " توطين صناعة النقل في مصر "

وأكد وزير النقل علي أن هذا التوقيع يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون بين وزارة النقل وشركات القطاع الخاص العالمية والوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة للتصنيع المحلى لمهمات السكة الحديد لتعظيم حجم الإنتاج من المكون المحلى لمستلزمات واحتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر خاصة وان هذا التعاقد قد تم مع شركة GTS التابعة لمجموعة CBS الإسبانية التي تعمل في مجال تصنيع وصيانة مكونات أجهزة الإشارات داخل مصر وخارجها حيث قامت الشركة بتوريد بعض مهمات الإشارات للشركات العالمية ( تاليس – سيمنز – الستوم) بمشروعات (القاهرة / الإسكندرية) ، (سوهاج / نجع حمادي )، (نجع حمادي / الأقصر) .

وأضاف الوزير أن هذا المصنع سيتم إنشاؤه داخل ورشة إشارات الفرز على مساحة 1000 متر سيساهم في تأمين كافة احتياجات قطع الغيار للهيئة بما يساهم في ضمان استمرار تلك المشروعات لأطول فترة ممكنة ولدعم توطين الصناعة والإنتاج المحلى لمكونات أنظمة الإشارات / الاتصالات ، لافتاً إلى الإعتماد على الجنية المصري توفيراً للنقد الأجنبي ومؤكداً علي استمرارية العمل على تطوير وتبادل خبرات تصنيع أجهزة الاشارات وتدريب المهندسين والفنيين مع الشركات العالمية المتخصصة .



وأشار الوزير إلى أن شركة (GTS) التابعة إلى مجموعة CPS الأسبانية والتي تعمل في تصنيع وصيانة مكونات ومهمات أجهزة الإشارات طلبت أن تكون مصر مركز للتصنيع والتوريد الخاص بها لأجهزة الإشارات لتغطية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بصفة خاصة والمناطق الأخري بصفة عامة ولكى يرفع معدل التصدير للشركة نظراَ لتوافر الأيدي العاملة والطاقة ، مضيفاً ان من الاهداف الرئيسية لانشاء المصنع تامين كافة احتياجات قطع الغيار للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لضمان استمرار تلك المشروعات لأطول مدة ممكنة ولدعم وتوطين الصناعة والإنتاج المحلي لمكونات أنظمة الإشارات/ والاتصالات وان التعامل سيكون بالجنية المصري مما سيوفر العملات الصعبة وزيادة دخل البلاد من العملة الأجنبية نتيجة تصدير الانظمة والمهمات التي سينتجها المصنع وكذلك تدريب الأيدي العاملة المصرية تحت إشراف الفريق الأسباني .

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