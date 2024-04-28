مى عبدالحميد تكشف لـ"الدستور" موعد الطرح المقبل لوحدات الإسكان الاجتماعى

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنهم لن يطرحوا وحدات إسكان اجتماعي قبل شهر يونيو المقبل، وذلك ردا على التساؤلات الكثيرة حول موعد الطرح المقبل.

وأوضحت مي عبدالحميد لـ "الدستور"، أن الحديث عن طرح وحدات إسكان إجتماعي قبل شهر يونيو المقبل لا أساس له من الصحة، وذلك لأن الطرح التكميلي الأخير تخطى الـ 100 ألف متقدم، ما يعني أنه إعلان كامل.

وتابعت، أن منهجيتهم فى العمل عدم فتح إعلانات إلا بعد إنهاء إجراءات الاعلانات السابقة، حتى لا تتراكم الطلبات ويتأخر المتقدمون عن استلام وحداتهم فى المواعيد المتفق عليها معهم.

وأضافت أنهم يسلمون نحو 8 آلاف وحدة شهريا، وهو عدد كبير، وهناك نحو 300 ألف وحدة بخلاف الإعلان الأخير، مطلوب وجار تسليمها تباعا، وبالنسبة للإعلان الأخير، نحن على وشك إنهاء فرز كافة المتقدمين وتحديد المستحق من عدمه، بعدها يبدأ الصندوق دراسة وإعداد الطرح المقبل وهو ما يستغرق نحو شهرين.

ونفت عبدالحميد ما تردد حول النية لوقف برنامج تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بل على العكس تماما هناك مساع دائمة ومستمرة للعمل على استدامة طرح هذه الوحدات، فى اطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير وحدة سكنية ملائمة لكافة الشرائح المصرية.

وأشارت إلى أن البرنامج واجه تحديات كبيرة وكثيرة على مدار العشر سنوات الماضية، لكننا تخطيناها بفضل الله ومجهودات المخلصين والدعم المستمر من قبل القيادة السياسية، وهو ما يدعونا للعمل على استدامة طرح وحدات لمحدودي الدخل، كما ندرس خطة وآلية لطرح وحدات لمتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري، ضمن برنامج يستهدف شريحة متوسطي الدخل.

وحول تغير الأسعار، قالت «عبدالحميد»، إن فارق الفائدة بين ما نطرح به وفائدة المركزي كبير، ويتحمله الصندوق لصالح محدودي الدخل، وهو أكبر التحديات التي تواجهنا، وكلما استقر سعر الفائدة كلما أمكن تنفيذ أكبر عدد ممكن من وحدات محدودى الدخل المدعومة من الدولة.