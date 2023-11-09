وزير النقل: إشادة عربية بمعرضنا الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا

شهد معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 نجاحًا خلال دورته الحالية، حيث أُقيمت عدد من الفعاليات والاتفاقيات وتوقيعات عقود في عدد من مختلف قطاعات النقل بحضور عدد من وزراء العرب وبحضور أكثر من 350 شركة محلية وعالمية من 50 دولة والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي افتتحه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا خلال الدورات السابقة وفي هذه الدورة الحالية أيضًا مما كان دافعًا قويًا لاتخاذ قرار بإقامة المعرض سنويًا لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، حيث يعتبر المعرض كمنصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل، بالإضافة إلى حضور وزراء النقل العرب والأفارقة وسفراء الدول وكذلك المؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية حيث شهد تعاقدات واتفاقيات في مختلف القطاعات.

نجاح غير مسبوق

وفي هذا الإطار، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن المعرض شهد نجاحًا غير مسبوق، حيث يُعقد للسنة الخامسة على التوالي وهو الأكبر على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه شارك في العديد من المعارض على مستوى العالم ويأتي معرضنا فى المرتبة الثالثة بعد الصين وألمانيا بوجود أكبر شركات العالم منها على سبيل المثال شركة سيمنز العالمية .

وأضاف كامل، خلال تصريحات صحفية أن المعرض هذا العام حضره عدد من وزراء النقل من السعودية وقطر والمغرب وتونس، مشيرًا إلى أن الجميع أشاد بالمعرض بسبب حجم عدد الشركات المشارك فيه ومن حيث تنوع الصناعات المختلفة ويوجد بالمعرض أكبر 33 شركة عاملة في قطاع النقل "السن" "ابيك" الصينية "تالجو" منهم من أقام مصانع وتم التعاقد الآخرين لعمل مصانع على الأراضي، وذلك فقط بخصوص السكك الحديدية والنفاق وكذا قطاع النقل البحرى أكبر شركات عالمية مشغليه الموانئ والنقل البحري تم التعاقد معها للاستثمار في مصر.

وفي هذا الجانب، يقول عمر صادق، أحد المشاركين في المعرض، إنه للمرة الأولى يشارك في المعرض، مشيرًا إلى أنه سعيد بهذا الكم الهائل من الشركات العاملة في مختلف الصناعات الثقيلة والعاملة في قطاع النقل.

وأضاف لـ"الدستور" أنه من الشركات التي تعاقدت خلال المعرض بحضور وزير النقل مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاقد يُعد الأول لمجموعته في مصر والشرق الأوسط، حيث عملت المجموعة في عدد من الدول الأجنبية ولكنها المرة الأولى التي يتعاقد فيها على مشروع في مصر وهو عملية تطوير عربات السكك الحديدية فى مصر ويبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة وعددها 280 عربة منها ما يحتاج تحديث ومنها الى ما يحتاج إلى عمرة جديدة، مشيرًا إلى أن الصيانة ومدة التعاقد 15 سنة.

طفرة هائلة في قطاع النقل

وأوضح عمرو، أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة هائلة لذلك أصبحت وجهة لكبرى الشركات العالمية للاستثمار بعدما كانت الوجهة الأسواق الأوروبية جاذبة أما الآن الطفرة التي يشهدها قطاع النقل جعل مجموعته وكبرى الشركات العالمية تتجه إلى العمل في مصر وهذا ما رأيناه من توقيعات ومذكرات والكل قادم للاستثمار في مصر.

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