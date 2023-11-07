وزير النقل يدعو المستثمرين للاستثمار ويتعهد بتوفير الأراضى والتراخيص

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة أزالت العديد من العراقيل ومعوقات الاستثمار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها مستثمرين فى كافة القطاعات، خاصة قطاع النقل ويتم تقديم التراخيص وكذلك الأراضى وكل المساعدات لكافة الشركات العاملة مع الوزارة لتسهيل حركة الاستثمار.

واضاف الفريق كامل الوزير، أن الدولة اليوم تقدم الأرض والتراخيص وكل المساعدات لكافة الشركات العاملة مع الوزارة، وكذلك القروض التى يمكن أن تحتاجها تلك الشركات بالتنسيق مع البنوك.

جاء ذلك على هامش لقاءات مع الوزراء المشاركين في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات.

وزارة النقل تخفف العبء عن كاهل الدولة فى تسديد القروض

وأوضح أن وزارة النقل تخفف العبء عن كاهل الدولة فى تسديد القروض وعدم إضافة أعباء قروض جديدة على كاهلها، متابعًا “أننا نوفر الفرص الاستثمارية للمستثمرين الجادين ويمكن أن تتعاقد فورا مع المستثمرين الجادين ولدينا العديد من الفرص الاستثمارية ونضعها أمام المستثمرين المصريين والأجانب”.

ووقع بالأمس مع وزير النقل السعودى الذى أكد على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين

وكان وزير النقل عقد اجتماع مع عدد من المستثمرين، ووقع مع وزير النقل السعودى الذى أكد على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الصديقين وبين قيادات البلدين، مؤكدًا أهمية دعم التعاون المشترك بين الجانبين في جميع مجالات النقل، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر والسعودية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل.

وقال وزير النقل السعودي، إن تميز العلاقات المصرية السعودية وعراقتها مشيدًا بالتجربة المصرية الناجحة في قطاع النقل وبالتطور الهائل في هذا القطاع بمصر، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023 الذي يعد أحد المعارض والمؤتمرات الدولية الهامة في مجال النقل الذي يحظى بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وثم تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع النقل البحري، خاصة في مجال سياحة اليخوت وسفن الكروز وكذلك التكا مل بين الموانئ المصرية والسعودية على البحر الأحمر، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وخاصة التجارة بين صعيدمصر وشرق العوينات إلى دول الخليج وجنوب السعودية.

وأشاد وزير النقل السعودي بموقف مصر الشقيقة في دعم السعودية لفتح مكتب للمنظمة البحرية الدولية Imo، حيث أكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل الدولية.

وفي مجال النقل البري، طلب الجانب المصري تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50% وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال لتنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وكذلك تنسيق الجهود لتنظيم حركة السيارات السعودية، لخدمة حركة السياحة الترفيهية وتسهيل حركة السيارات المصرية لخدمة السياحة الدينية، خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا للسير على الطرق.