وزير النقل: تخصيص 100 شقة لأهالي حلوان المتعارضة منازلهم مع مسار القطار السريع

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيعقد جلسة مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان، في حضور علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، وكذا أهالي كفر العلو بحلوان ممن تقع منازلهم في مسار القطار السريع، اليوم الخميس، لإيجاد البديل السكني لهم، مؤكدا الاتفاق على منحهم 100 شقة سكنية بديلة في مدينة 15 مايو تتحمل تكلفتها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن القطار الكهربائي السريع سيكون بسرعة 250 كيلومتر في الساعة، ويقف في المحافظات فقط، وقطار آخر إقليمي سريع يقف في المراكز وسرعته 160 كيلومتر في الساعة، موضحا أنه سيتم خط إنتاج وكذا صوامع مصنع حلوان للأسمنت.

وتابع، أن الوزارة تسعى لإيجاد طريق بمسار حر للقطار، و"حر" تعني عدم وجود تقاطع طرق ومزلقانات حالية أو مستقبلية، ليكون منعزلا ومفصول تماما عن كل الكتل السكنية وكذا الطرق، مضيفا أن القطار الكهربائى الإقليمي السريع واجه حجم أعمال لم يكن متوقعا، منها ما كان داخل مناطق سكنية وأخرى زراعية، منها على سبيل المثال مسار النيل وأغلب حوافه في القاهرة، ما يضطرنا إزالة فلل ونوادي ومساكن عشوائية.

واستعرض وزير النقل تفاصيل معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، المقرر انعقاده من ٥ إلى ٨ نوفمبر الجاري بأرض المعارض في القاهرة الجديدة، مؤكدا أنه يأتي في إطار الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من 2014-2024 باستثمارات 2 تريليون جنيه.

وأضاف وزير النقل، أن أهم وقائع المعرض خلال فترة انعقاده خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تتضمن:

1. اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال" ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

2. جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل، بالإضافة إلى البث المباشر لعدد من المشروعات (الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بني سويف/ أسيوط من برج المنيا، والإذن بتشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع)، ثم تفقد باقي مشتملات وأجنحة المعرض.

3. المائدة المستديرة (لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة فى توطين صناعة النقل وفي تنفيذ مشروعات النقل المختلفة).

4. على هامش المؤتمر، سيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة أيام المؤتمر.

5. توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية.

6. كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

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