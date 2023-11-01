وزير النقل: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشرى.. وهم سفراء لنا بالخارج

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن اللواء طارق جويلى رئيس هيئة الأنفاق، اشتكى إليه من تدريب العمالة ثم سفرها خارج مصر رغم الإنفاقات التى تمت وكلفت الدولة تكاليف باهظة حتى أصبح مؤهلا تأهيلا عاليا، فيبقى في العمل عاما أو عامين ثم يسافر إلى الخارج.

نرفض منع تسفير الفنيين فهم سفراء لمصر

وأضاف الفريق كامل الوزير، أن رده عليه أنه يرفض منع تسفير هؤلاء الفنيين، مشيرا إلى أنهم سفراء مصر بالخارج، لافتا إلى أن هناك عددا من سائقي القطارات سواء المترو أو القطارات يعملون فى الدول العربية مثل السعودية وغيرها وهم سفراء لنا.

وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان معرض النقل في دورته الخامسة الذى يعقد تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، أن الموظف أو الفنى المصرى يتمتع بسمعة طيبة وعملهم بالخارج يصب فى مصلحة الوطن، سواء لجلب العملة الصعبة أو تحسين مستوى معيشته.

وأضاف أن الدولة تركز على العنصر البشرى فالدولة تستطيع أن تشتري عربات القطار وتشترى قطع غيار وكذا أحدث الأجهزة فى كل القطاعات لكنها لا تستطيع أن تشترى الإنسان المصري لذلك وزارة النقل تقوم بتدريب الفنيين على أعلى مستوى لأنهم رأس المال الحقيقي للدولة ويتم استثماره لأنهم سفراء للدولة المصرية.

يجب أن يجدوا رعاية تعليمية ورعاية وتدريب على أعلى مستوى

وأضاف أن العمالة والفنيين فى السكة الحديد ومختلف القطاعات بالوزارة لا بد أن يجدوا رعاية تعليمية ورعاية وتدريب على أعلى مستوى وكذا رعاية صحية ورعاية مادية وقتها يستطيعون أن يقدموا لك أفضل خدمة، خاصة أن السائق والفنى يبقى بالعمل لمدة ١٢ساعة متواصلة وكذا السائق الذى يقود القطار من الإسكندرية إلى أسوان لمدة 14 ساعة دون توقف لذلك يحتاج إلى كافة سبل الراحة والرعاية التي تؤهله إلى ذلك.

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