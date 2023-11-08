الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النقل" توقع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم على هامش معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا

وزير النقل يشهد عدد
وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات

شهد الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل، بحضور نظيره التونسي المهندس ربيع المجيدي، والسفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، توقيع عدد من  مذكرات التفاهم وبروتوكلات التعاون، حيث شهد الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل المصرية وشركة بوش BOSCH الألمانية على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وإفريقيا TransMEA2023.

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وزير النقل يشهد توقيع برتوكول تعاون وإصدار ترخيص في مجال النقل البري

دعم المشروعات اللوجيستية بقطاع الموانئ

جاء ذلك بهدف التعاون المشترك لدعم المشروعات اللوجيستية بقطاع الموانئ بدءًا بدراسة تنفيذ مشروع التحكم ومراقبة الحاويات، أحد أنظمة الميناء الذكي والذي من شأنه إحكام الرقابة على الحاويات واستكماله بمشروع ميكنة الموانئ وتحويلها لموانئ ذكية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس خالد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل، والمهندس تامر مجدي المدير التنفيذي لشركة بوش – مصر، وأحمد خلف أمين عام شركة Cypod.

جاء ذلك على هامش فعاليات  اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرَّح وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل وشركاتها لدعم التحول الرقمي في صناعة النقل وخاصة قطاع الموانئ بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية لجعل مصر مركز لوجيستي عالمي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

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وزير النقل المغربي يزور محطة مصر ومتحف السكك الحديدية

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم ستييح استمرار ومواصلة مناقشات الجانبين حول مجالات التعاون المحتملة والمشروعات والخدمات المحتملة المرتبطة بها، حيث تعد شركة بوش من الشركات الرائدة في مجالات أنظمة التحكم والمراقبة وحلول النقل الذكي.

بروتوكول تعاون مع جامعة مصر المعلوماتية

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين  شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعة مصر المعلوماتية بشأن التدريب الميداني لاوائل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الجامعة في دعم البحث العلمي للشركة، وحيث قام بالتوقيع على البروتوكول  كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية (جامعة أهلية).

وأوضح وزير النقل، أن التوقيع على هذا البرتوكول يهدف إلى ترشيح اوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي)  ويكون الترشيح لعدد خمس من الاوائل لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للتدريب لمدة ثلاثة اشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالاضافة الى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكول  بمثابة دعم  للتعاون بين  وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي  وفي إطار خطة الدولة في رفع الكفاء لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

بروتوكول تعاون مع جامعة مودرن أكاديمي

وشهد الوزير أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وجامعة مودرن أكاديمي احدي الجامعات المصرية بشأن التدريب الميداني لأوائل كلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الأكاديمية في دعم البحث العلمي للشركة، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل والدكتور محمود السيد عميد مودرن اكاديمي. 

ويهدف البرتوكول الى ترشيح اوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) حسب احتياجات الشركة  ويكون الترشيح لعدد خمس من الاوائل لكلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة للتدريب لمدة ثلاثة اشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالاضافة الى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكل  بمثابة دعم  للتعاون بين  وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي، وفي إطار خطة الدولة في رفع الكفاء لخريجي الكليات  بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات على هامش المؤتمر
وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات على هامش المؤتمر
وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات على هامش المؤتمر
وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات على هامش المؤتمر
وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات على هامش المؤتمر
وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات على هامش المؤتمر
وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات على هامش المؤتمر
وزير النقل يشهد عدد من توقيع البروتوكولات على هامش المؤتمر
وزير النقل وزارة النقل كامل الوزير بروتوكولات رؤوف عبيد

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