الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير النقل المغربي يزور محطة مصر ومتحف السكك الحديدية

وزير النقل المغربي
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر

استقبل اليوم المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس محمد عبد الجليل، وزير النقل المغربي، والوفد المرافق له من قيادات وزارة النقل بالمغرب الشقيق، بمحطة مصر في القاهرة، وذلك لتأكيد سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل.

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وزير النقل يدعو المستثمرين للاستثمار ويتعهد بتوفير الأراضى والتراخيص


جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة النقل واللوجيستيك المغربية. وبدأت الزيارة بإستقبال الوزير والوفد المرافق له في بهو المحطة، حيث أبدى إعجابه الشديد بالمظهر الجمالي والتنظيمي للمحطة، التي تجمع بين التراث القديم والحاضر، مشيدًا بمحاور التنمية التي ترتكز عليها منظومة التطوير في السكة الحديد، سواء من حيث الوحدات المتحركة أو البنية الأساسية ونظم التحكم والسيطرة، وكذلك تطوير الورش، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري، من خلال عرض تقديمي لتلك المحاور.

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وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات لتصنيع عربات وإشارات السكة الحديد

 

جولة بمتحف السكك الحديدية
كما شملت الزيارة جولة في متحف السكة الحديد، الذي يوضح مراحل تطور وسائل النقل عبر العصور المختلفة، وخاصة السكة الحديد في مصر، ويحتوي المتحف على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية، وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية. تم تقديم شرح وافٍ للقطع والمخطوطات والنماذج الموجودة، وأعرب فيها عن إعجابه الكبير بمستوى المتحف وقيمة القطع التاريخية الموجودة به. 

وأكد على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها، مشددًا على أهمية المتحف كمزار سياحي للمصريين والعرب والأجانب.

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وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
وزير النقل المغربي يزور محطة مصر
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