وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في مجال تطوير الموانئ والقيادات التنفيذية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور نظيره التونسي المهندس ربيع المجيدي، والسفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

بروتوكول تعاون في مجال تطوير الموانئ مع موريتانيا

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023 والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهد وزير النقل، التوقيع على بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة المصرية للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وشركة المجموعة المتحدة للتنمية بموريتانيا في مجال تطوير الموانئ.

ووقَّع البرتوكول كل من: الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتامر محمد الحمزاوي، العضو المنتدب التنفيذي رئيس شركة المجموعة المتحدة للتنمية بموريتانيا.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعظيم التعاون في مجال النقل البحري مع الدول الإفريقية ومنها دولة موريتانيا ممثلة فى إدارة ميناء "تاليت" وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصرى ممثلة في شركة المجموعة المتحدة للتنمية وخاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في قطاع النقل البحري حيث سيتم الإستعانة بالخبرات المصرية فى مجال النقل البحري نظرا لما تملكه مصر من كوادر ومتخصصين على أعلى مستوى في هذا المجال، وكذلك تنفيذ الشركات المصرية لمجموعة من المشروعات التى تؤكد عمق العلاقات بين الدولتين.

وأوضح وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، خلال اللقاء الذي جمع بينهما فى القاهرة في يونيو الماضي وإجراء محادثات ثنائية هدفها زيادة التعاون بين البلدين فى المجالات التجارية وتكوين لجنة مشتركة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وتطوير الموانئ ومجالات الثروة السمكية والعديد من المجالات الأخرى التي تفيد البلدين وتؤدي لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات.

مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجامعة ولاية ميزوري الأمريكية.

ووقَّع المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل المصرية، والدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم ممثل جامعة ولاية ميزوري – الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرَّح وزير النقل، بأن مذكرة التفاهم تشمل تصميم وتنفيذ برنامج تطوير القيادات التنفيذية المتقدم، والذي يُعَد الأول من نوعه في تأهيل القادة من الصف الثاني للعمل في المؤسسات الحكومية.

كما يتميز البرنامج باستخدام أحدث أساليب التعليم التنفيذي، حيث أكد الوزير أن هذه المذكرة تعكس التزام الشركة بتطوير مواردها البشرية وتعزيز كفاءة فرق العمل في مجالي النقل البحري والبري حيث يجمع بين دراسة النظريات العصرية في مجال إدارة الأعمال وتوجيهها نحو التطبيقات العملية.

ويهدف هذا البرنامج إلى توجيه الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير المؤسسي التي تعزز من تحقيق تلك الأهداف.

توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في مجال تطوير الموانئ

توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في مجال تطوير الموانئ

توقيع بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم في مجال تطوير الموانئ