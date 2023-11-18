وزير النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة "تحيا مصر" قلل زمن مكوث الحاويات

زار الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل ميناء الإسكندرية، يرافقه اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ويان ماجاريان المدير التنفيذي الفرنسي للمحطة ممثل شركة CMA CGM مشغل المحطة؛ حيث زاروا محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض لمتابعة أعمال التشغيل اليومي في المحطة.

كما تفقد مبنى الإدارة والتحكم في المحطة، وشاهد الوزير عملية استقبال وتفريغ السفينة "إيفر ليرند" المحملة بـ 6 آلاف حاوية.

وبلغت نسبة الترانزيت بالمحطة 35% من إجمالي حجم التداول، مما ساهم في فتح باب المنافسة لتجارة الترانزيت في الميناء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

واستمع وزير النقل إلى شرح من مديرة التخطيط بالمحطة عن الآلية التي يتم من خلالها تفريغ الحاويات من السفينة، وكيفية تحكم المنظومة الآلية بالمحطة في عملية التداول، والربط بين غرفة التحكم والمعدات والأوناش المختلفة القائمة بعملية التفريغ والتداول والتستيف بالساحة، كذلك آلية دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات وأماكن وضعها داخل المحطة.

وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة وتم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام

وتم استعراض تحقيق شركة المشروع لمعدل تداول تخطى 30 حاوية في الساعة، وقيام المحطة بالتغلب على أكبر التحديات وهي التكدس، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، حيث ساهم ذلك في تقليل زمن مكوث الحاويات، وأصبح وقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط، وهذا ما أدى بدوره لزيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات المحطة. وقد تم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام، بعد ذلك تفقد وزير النقل المناطق الخاصة بتداول الحاويات والتي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات RORO)، والتقى بعدد من العاملين حيث شدد الوزير على ضرورة بذل كافة الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء، خاصة وأن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة للعاملين بالمحطة لإنجاز المهام المطلوبة بالمحطة، والتي تعتبر من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة في مجال النقل البحري، خلال جولته بالمحطة.

الدولة تعكف على تحويل الموانىء المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

وتفقد الوزير بوابات الدخول والخروج الخاصة بالمحطة وهي بوابات تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات والذي يؤدي بدوره إلى أعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة.

وعقب انتهاء الجولة التفقدية، ترأس الوزير لأعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة. وبدأت أعمال الجمعية التي تنعقد للمرة الأولى بعد افتتاح المحطة رئاسيًا يونيو الماضي بإستعراض اللواء البحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات كافة الجهود المبذولة خلال مراحل إنشاء الحطة وتشغيلها والقدرة على مواجهة كافة التحديات ونجاح الشركة في تأسيس شركة المشروع (Trans Masr - TMT)، ثم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة والذي تضمن آخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها المحطة، وكذلك كل ما يتعلق بتدبير المعدات والتوظيف والعمالة وأداء المحطة حتى الآن بالإضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي للمحطة ومعدلات الأداء، وتم التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وتم استقبال ما يزيد عن 190 سفينة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة حتى الآن.

تم التطرق إلى نجاح الشركة في المساهمة في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، وجعل المحطة مركزًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 35%، مما ساهم في فتح باب المنافسة لتجارة الترانزيت في الميناء. وحاليًا تقوم الشركة باتخاذ كافة الآليات والإجراءات الخاصة بإصدار نظام جمركي خاص بالمحطة لمساعدة الشركات العالمية على أن تكون المحطة مركزًا رئيسيًا لتداول وتوزيع بضائعها، وهو ما سيجلب نوعية جديدة من البضائع على سوق النقل المصري. كما يتم حاليًا إنهاء أعمال ربط المحطة بالميناء الجاف في 6 أكتوبر بالسكك الحديدية، وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة. وأوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض أنه بناءً على أحجام التداول يتم التجهيز لشراء أوناش ومعدات جديدة. وقد اعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة. وأشاد وزير النقل خلال أعمال الجمعية بأداء الشركة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة الانطلاق للدخول المحطات الجديدة بالموانئ المصرية (السخنة - دمياط - جرجوب وغيرها).

المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول

جدير بالذكر أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وتبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طولياً، وهي محطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية وتأهيله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث يصل أقصى عمق إلى 17.50 مترًا. كما تعد المحطة إحدى الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، ويشارك في المشروع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالإضافة إلى استثمار مصري بنسبة 100%، ويعمل بها أيدي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%.

كما أن المحطة تم تزويدها بأحدث المعدات، والتي وصل عددها إلى 140 معدة، وتم الإشراف عليها واختبارها بواسطة خبراء أجانب على أعلى مستوى. وتحتوي تلك المعدات على أوناش الرصيف العملاقة، وعددها 4 أوناش (STS) للتعامل مع سفن الجيل الرابع. كما تحتوي على 12 ونش من أوناش الساحة (ERTG) ذات المواصفات الفنية العالمية، والتي تعمل بالطاقة الكهربائية لأول مرة في مصر، بأقل استهلاك. في ظل أن المحطة خضراء ذكية، تم تجهيزها بمعدات صديقة للبيئة. وتم تجهيز بوابات الدخول والخروج، والتي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) لتسجيل دخول وخروج كافة الشاحنات والبضائع المتوجهة للمحطة، ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها. مما يساهم في تحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل دوران الحاويات داخل المحطة، كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة، كما تم إعداد الهيكل الوظيفي للمحطة، واختيار الأطقم، وتأهيلها من خلال التدريب على أعلى مستوى داخل وخارج مصر.

وزير النقل على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية

وفي تصريحات صحفية على هامش زيارته لميناء الإسكندرية، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة تقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية. وأضاف أن الدولة تعكف على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المشابهة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعددة الوسائط. وأشار إلى أن أكبر خطوط الملاحة العالمية تعمل في الموانئ المصرية، وأكد الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب خطوط الملاحة العالمية للموانئ.

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