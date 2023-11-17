"النقل" تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات

ناشدت وزارة النقل، المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات، أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

حملة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية

وقالت وزارة النقل فى بيان صحفي لها، اليوم، أنه في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

المطالبة بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد

وطالبت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.