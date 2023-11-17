الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النقل" تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات

حملة لتوعية الركاب
حملة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية

ناشدت وزارة النقل، المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة  الالتزام بعدم  اقتحام المزلقانات، أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 حملة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية 

وقالت وزارة النقل فى بيان صحفي لها، اليوم، أنه في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

المطالبة بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد 

وطالبت وزارة النقل  المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم  اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وزارة النقل وزير النقل سكة حديد القطارات رؤوف عبيد

مواد متعلقة

رئيس الأكاديمية العربية يتفقد مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

بدء التشغيل التجريبى لمحطة مترو السودان.. وافتتاح 6 محطات جديدة قريبًا

السكة الحديد: إعادة تشغيل بعض القطارات على خط "طنطا- منوف- القاهرة" والعكس

"النقل" تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن بضائع خلال 24 ساعة

تداول 9000 طن بضائع عامة و665 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

سيكون جاهزا للركاب أبريل المقبل.. صور لخط "مونوريل" شرق النيل

"السكة الحديد" تعلن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري

الأكثر قراءة

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

أسباب طلب حارس الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء في الشتاء

يوفر 30 ألف فرصة عمل.. ميناء جرجوب يضاعف خدمات التجارة بين مصر وأوروبا

وصول طائرة سعودية تحمل سيارات إسعاف إلى مطار العريش تمهيدا لإدخالها غزة

كشف أخطر عصابة لسرقة أموال البنوك في أسوان

أهم الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أربعون يوما من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه