الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السكة الحديد: إعادة تشغيل بعض القطارات على خط "طنطا- منوف- القاهرة" والعكس

القطارات
القطارات

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى بيان لها اليوم، أنه تم إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس ، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة، وذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بتوفير كافة سبل الراحة لجمهور الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم  ، وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس  محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 

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سكك حديد مصر| مواعيد قطارات 2023 للوجهين القبلي والبحري

  إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول


وتقرر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول المرفقة . 
كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام (  122 اكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - و قطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا ) طبقاً للجداول المرفقة  ، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام (  540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة )  إلى محطة القاهرة  طبقاً للجداول المرفقة . 
وجدير بالذكر أنه قد تم إعادة تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة، وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جمهور الركاب المهندس محمد عام الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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