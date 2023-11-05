سكك حديد مصر| مواعيد قطارات 2023 للوجهين القبلي والبحري

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر والتي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

سكك حديد مصر.. مواعيد قطارات 2023

في التقرير التالي ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 والتي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

الوجه القبلي..مواعيد القطارات المكيفة والروسي القاهرة - أسوان

قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد 16.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر روسي الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج روسي الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان روسي الساعة 8.30 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان روسي الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر روسي الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط روسي الساعة 14.20 ظهرا.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان روسي الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان روسي الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان روسي الساعة 20.20 مساء.

قطارات الوجه البحري المكيفة والروسي القاهرة – الإسكندرية