الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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اقتصاد

مواعيد القطارات الروسية والإسبانية وVIP المتجهة إلى أسيوط من القاهرة والعكس

مواعيد قطارات السكه
مواعيد قطارات السكه الحديد

ينشر موقع الدستور مواعيد القطارات الروسية والإسبانية و VIP المتجهة إلى أسيوط من القاهرة والعكس حيث يقوم القطار الروسي  رقم 974  فى الساعة 5:30 صباحا من القاهرة إلى أسيوط والقطار الروسي أيضا رقم 1006 في تمام الساعة 6:00 صباحا من القاهرة إلى أسيوط واليكم كافة المواعيد.

مواعيد القطارات الروسى والأسبانى

قطار 978 قيام 6:30 صباحا VIP
قطار 980 قيام 8:00 صباحا VIP
قطار 80 قيام 8:30 صباحا روسي
قطار 1004 قيام 9:30 صباحا روسي
قطار 2010 قيام 10:00 صباحا أسباني
قطار 158 قيام 10:30 صباحا روسي
قطار 982 قيام 12:00 ظهرا أسباني
قطار 160 قيام 12:15 ظهرا روسي
قطار 986 قيام 1:00 ظهرا أسباني
قطار 186 قيام 1:30 ظهرا سياحي بعربات مكيفة ومحسنه
قطار 970 قيام 2:00 ظهرا أسباني
قطار 162 قيام 2:20 ظهرا روسي
قطار 164 قيام 3:30 عصرا روسي
قطار 990 قيام 4:00 عصرا أسباني
قطار 972 قيام 4:20 عصرا روسي
قطار 2006 قيام 5:15 مساء VIP
قطار 2012 قيام 5:30 مساء أسباني
قطار 872 قيام 5:45 مساء أسباني
قطار 188 قيام 6:00 مساء روسي
قطار 1014 قيام 6:50 مساء روسي
قطار 988 قيام 7:00 مساء أسباني
قطار 88 قيام 8:00 مساء أسباني
قطار 1012 قيام 8:20 مساء روسي
قطار 2014 قيام 9:00 مساء VIP
قطار 976 قيام 9:30 مساء VIP
قطار 996 قيام 10:00 مساء أسباني
قطار 90 قيام 10:15 مساء محسن
قطار 2008 قيام 11:00 مساء VIP
قطار 1008 قيام 11:15 مساء روسي
قطار 890 قيام 11:30 مساء أسباني
قطار 1010 قيام 12:05 ليلا روسي
قطار 1902 قيام 12:20 ليلا أسباني
قطار 934 قيام 1:10 ليلا VIP

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مواعيد القطارات الروسى والاسبانى من أسيوط إلى القاهرة

قطار 977 قيام 12:10 ليلا VIP
قطار 1903 قيام 1:05 ليلا أسباني
قطار 1015 قيام 1:45 ليلا روسي
قطار 2009 قيام 2:00 ليلا VIP
قطار 185 قيام 2:10 ليلا سياحي بعربات مكيفة ومميزة
قطار 973 قيام 2:20 ليلا روسي
قطار 1009 قيام 2:55 ليلا روسي
قطار 871 قيام 3:20 ليلا أسباني
قطار 997 قيام 4:35 فجرا أسباني
قطار 187 قيام 4:45 ليلا روسي
قطار 89 قيام 5:45 صباحا أسباني
قطار 165 قيام 6:00 صباحا روسي
قطار 989 قيام 6:40 صباحا أسباني
قطار 971 قيام 7:05صباحا أسباني
قطار 1011 قيام 7:40 صباحا روسي
قطار 991 قيام 8:20 صباحا أسباني
قطار 91 قيام 8:50 صباحا محسن
قطار 833 قيام 9:30 صباحا روسي
قطار 987 قيام 10:15صباحا أسباني
قطار 159 قيام 11:35 صباحا روسي
قطار 891 قيام 12:35ظهرا أسباني
قطار 2011 قيام 1:00 ظهرا أسباني
قطار 157 قيام 1:10 ظهرا روسي
قطار 975 قيام 1:50 ظهرا روسي
قطار 81 قيام 2:20 ظهرا روسي
قطار 981 قيام 2:35 ظهرا VIP
قطار 979 قيام 3:00 عصرا VIP
قطار 983 قيام 4:30 عصرا أسباني
قطار 935 قيام 5:15 مساء VIP
قطار 1007 قيام 9:10 مساء روسي
قطار 163 قيام 9:55 مساء روسي
قطار 2013 قيام 10:10 مساء أسباني
قطار 1013 قيام 10:30 مساء روسي
قطار 2007 قيام 11:20 مساء VIP
قطار 2015 قيام 11:30 مساء VIP

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