تعرف على مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية المكيفة والروسية.. قبل ما تسافر

تعتبر مواعيد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية واحدة من أكثر المواعيد التي يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، نظرا لكثرة تلك المواعيد وتوافر عدد ضخم من القطارات بمختلف أنواعها من القاهرة وحتى إسكندرية، وتسلط “الدستور” الضوء فى السطور التالية على جميع مواعيد القطارات.

مواعيد القطارات اليوم



القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)، قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا، قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا، قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا، وقطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

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تعرف على مواعيد القطارات المكيفة بخط القاهرة - الإسكندرية

ومن ضمن مواعيد قطارات خط القاهرة الإسكندرية المكيفة الروسية، قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا، وقطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا، وقطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا، وقطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا، وقطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة اليوم



كما تتضمن مواعيد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية، قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء، قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء، قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء، وقطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.



مواعيد قطارات المكيفة والروسية بخط القاهرة - الإسكندرية بحري

وتوفر هيئة السكة الحديد عدد من القطارات أيضا بخط القاهرة - الإسكندرية، ومنها قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا، قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا.