مصرع مسن أسفل عجلات القطار بمركز المراغة في سوهاج

لقي مسن مصرعه أسفل عجلات القطار بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود لمركز المراغة محضرًا من أحوال قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن اصطدام القطار روسي مكيف [أسوان - القاهرة] بالمدعو (السيد ح ع ع) - 65 عامًا، عامل ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من مزلقان شندويل البلد / دائرة المركز مما أدى إلى وفاته، وتم نقله لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وبسؤال ذويه، أفاد نجل المتوفي المدعو (كريم ا ح ع) - 35 عامًا، عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عامل يقتل نجل شقيقه لخلافات عائلية

فيما أقدم عامل على قتل نجل شقيقه لخلافات عائلية، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بوصول المدعو محمد ع م ع سن 40 عاما عامل ومقيم دائرة المركز مصابًا "بطلق خرطوش بالبطن من الناحية اليسري" وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال والده المدعو (علي م ع م) سن 61 عاما عامل ومقيم بذات الناحية أتهم شقيقه "عم المصاب" المدعو عبد العال م ع م سن 55 عاما عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما بسبب قيام المجني عليه بتركيب عامود بالقرب من منزليهما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم [فرد خرطوش محلي الصنع] بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.