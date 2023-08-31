فني كهرباء ينصب على زميله في 100 ألف جنيه بسوهاج

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) القبض على فني يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمال سوهاج، بعد أن تقدّم فني كهرباء يقيم في دائرة مركز سوهاج، ببلاغ يتهم فيه الأول بالاستيلاء على 100 ألف جنيه منه بزعم مقدرته على تعيين نجله في القطاع الحكومي، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبلغ.

بداية الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغاً من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغاً من فني كهرباء يقيم دائرة مركز سوهاج بتضرره من فني كهرباء، ومقيم دائرة مركز طهطا لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على 100 ألف جنيه بزعم مقدرته على تعيين نجله، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ المالي تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ضبط مسن انتحل صفة كاتب عمومي في سجل مدني المنشأة بسوهاج

وتمكن ضباط قطاع الأحوال المدنية، من ضبط مسن يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، لقيامه بمزاولته مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص، وتسهيل إجراءات إستخراج الأوراق من السجل المدني مقابل مبالغ مالية وبحوزته أوراق تخص بعض المواطنين.

بداية الواقعة بتلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قطاع الأحوال المدنية يتضمن ضبط مسن بدون عمل ومقيم دائرة المركز داخل سجل مدني المنشاه وبحوزته "إستمارة رقم قومي - شهادة قيد ميلاد بأسماء مختلفة، وشهادة قيد وفاة بأسماء مختلفة ، وصورة قيد طلاق بأسماء مختلفة ، وصورة قيد زواج بأسماء مختلفة ،وبطاقة رقم قومي بأسماء مختلفة مبلغ مالي 400 جنيه.

وبمواجهته أقر بمزاولته مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص وتسهيل إجراءات إستخراج الأوراق من السجل المدني مقابل مبالغ مالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.