الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تزوير في أوراق رسمية.. المشدد 6 سنوات لعاطل في عابدين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتزوير في محررات رسمية للتسهيل على المواطنين السفر إلى الخارج والهجرة غير الشرعية خارج البلاد في عابدين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه.

كان تلقي قسم شرطة عابدين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بأنّ المقبوض عليه متهما بالتزوير في محررات رسمية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم وضبط الأدوات المستخدمة في إتمام جريمته.

وتبين قيام المتهم بالتزوير في المحررات من خلال خداع المواطنين وجعلها لهم على غرار الصحيحة وذلك للتمكن من السفر خارج البلاد والهجرة غير الشرعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم،  وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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